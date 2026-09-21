Elmano diz que Ciro ‘mudou de lado’ e se aliou ao bolsonarismo

O governador do Ceará e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT), elevou o tom contra seu principal adversário na disputa, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB). Em sabatina de VEJA nesta segunda-feira, 21, o petista afirmou que Ciro “mudou de lado” ao se aproximar do bolsonarismo e disse que o ex-aliado passou a atuar contra o campo político do presidente Lula.

“Ele tomou uma decisão política de ser uma quinta coluna do bolsonarismo no Brasil, de ser alguém que serve à direita para ajudar a derrotar o campo democrático no Brasil”, afirmou Elmano. A declaração ocorreu após ser questionado sobre a ruptura entre os dois grupos políticos e sobre o apoio de aliados de Ciro ao candidato bolsonarista André Fernandes no segundo turno da eleição para a prefeitura de Fortaleza, em 2024.

A disputa entre Elmano e Ciro está acirrada. Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira mostra os dois tecnicamente empatados no primeiro turno: 48,5% para Elmano e 48% para Ciro, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na sabatina, Elmano também procurou estabelecer uma diferença administrativa entre seu governo e as gestões de Ciro no Ceará. Segundo o petista, o ex-governador não implantou escolas de tempo integral nem hospitais de alta complexidade no interior. “O nível de investimento na educação pública de qualidade, o nível de investimento na alta complexidade para o nosso povo, na estruturação do SUS, é muito diferente”, disse.

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Elmano citou ainda números de emprego e educação para sustentar a comparação. Segundo ele, foram criados 40 mil empregos durante o período em que Ciro governou o Estado, enquanto sua gestão registra 185 mil novos postos com carteira assinada. O governador também afirmou que, em seu governo, mais de 74 mil jovens da rede pública ingressaram na universidade.

Ao ampliar a crítica para a composição política de Ciro, Elmano afirmou que o adversário hoje está aliado a forças ligadas ao bolsonarismo. “A principal diferença é a composição de forças”, disse. “O campo que eu represento como candidato é o mesmo que está governando o Ceará nesses 20 anos e transformou o Ceará em referência de educação pública e, para isso, na criação de emprego, crescimento econômico acima da média nacional.”

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Ciro não participou da série de sabatinas de VEJA. O ex-governador e atual candidato do PSDB disputa diretamente com Elmano a sucessão estadual.