Eleições 2026: as datas do primeiro e segundo turno e o horário de votação

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As eleições de 2026 já têm datas definidas: o primeiro turno será em 4 de outubro e o possível segundo turno em 25 de outubro. A votação ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília, com calendário aprovado pelo TSE. Entenda quais cargos serão disputados e as regras para um eventual segundo turno.

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O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado no dia 4 de outubro, um domingo. Caso nenhuma candidatura à Presidência da República ou aos governos estaduais alcance a maioria necessária, o segundo turno ocorrerá três semanas depois, no dia 25 de outubro.

A votação será aberta às 8h e encerrada às 17h, sempre pelo horário de Brasília. A adoção de um horário único vale para todos os estados e para o Distrito Federal.

O calendário oficial das eleições de 2026 foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio da Resolução nº 23.760, de 2 de março de 2026.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Quais cargos estarão em disputa?

Nas eleições gerais de 2026, os brasileiros escolherão o presidente e o vice-presidente da República, os governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito Federal, dois senadores por unidade da Federação, além de deputados federais, estaduais e distritais.

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O eleitor, portanto, fará seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República.

Quando pode haver segundo turno?

O segundo turno poderá ocorrer apenas nas disputas para presidente da República e governador. Ele será necessário quando nenhuma candidatura obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, excluídos os votos brancos e nulos.

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Nesse caso, as duas candidaturas mais votadas voltam a se enfrentar no dia 25 de outubro. As eleições para senador e para deputados são concluídas no primeiro turno.

Qual é o horário da votação?

As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar, conforme os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral.

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Quem mora em estados com fuso diferente deve observar o horário local definido a partir da referência de Brasília.