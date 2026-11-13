Efeitos já devastadores do El Niño pelo país expõem fragilidade do poder público diante da crise

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O Brasil é palco de uma crescente devastação climática, com tornados, inundações e secas expondo a inação do poder público. Apesar da urgência do El Niño, que se mostra extremo, investimentos em prevenção são mínimos. Municípios sofrem com despreparo, demandando uma mudança estratégica e um compromisso político real.

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Os primeiros dias de novembro foram marcados pela devastação no sul do Brasil. Sete tornados atravessaram a região em menos de uma semana, provocando enchentes e vendavais que afetaram dezenas de milhares de moradores nos três estados, fecharam escolas, suspenderam voos e deixaram um rastro de destruição de moradias, veículos, prédios públicos e infraestrutura urbana — duas pessoas morreram em decorrência das tempestades em Santa Catarina, e outros três óbitos são investigados no Rio Grande do Sul. Dezenas de cidades decretaram situação de emergência ou pediram ajuda humanitária ao estado e à União. Em municípios do Sudeste, houve novamente alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Enquanto isso, a ameaça da estiagem e da seca grave paira sobre o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste do país. O cenário expõe a dificuldade do país diante da ameaça crescente das mudanças climáticas no momento em que o El Niño, fenômeno que está por trás da devastação, caminha para ser o mais extremo em oitenta anos.

A incapacidade do poder público, em todos os níveis de governo, frente à ameaça vem de longa data. Em geral, os recursos só aparecem depois da tempestade, sendo quase irrisórios os investimentos para antecipar e prevenir os estragos — nos últimos dez anos, nada menos que 96% dos 11,9 bilhões de reais destinados pela União às ações de defesa civil consistiram em obras de reconstrução da infraestrutura destruída e auxílio financeiro às famílias afetadas. “Os elevados gastos com resposta a desastres representam o custo econômico de não investir em resiliência. A adaptação climática precisa deixar de ser tratada predominantemente como emergencial e passar a integrar uma política pública”, diz Maria Netto, diretora-­executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e ex-chefe de instituições financeiras do banco do Brics.

O resultado do desprezo pela prevenção é um quadro drástico e generalizado de despreparo dos municípios para lidar com eventos extremos. Em cada quatro cidades brasileiras, três sofrem com sucateamento, acúmulo de funções ou completa inexistência de equipes de gestão ambiental, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) (veja o quadro). Dois terços dos prefeitos afirmam que suas cidades não estão preparadas para enfrentar inundações, secas prolongadas ou incêndios de grande porte, e a esmagadora maioria (93%) aponta a falta de dinheiro como principal gargalo para a adaptação. “Esta fragilidade compromete toda a atuação local, do monitoramento e emissão de alertas até a retirada de famílias, gestão de abrigos, registro de danos e articulação da recuperação”, diz Paulo Ziulkoski, presidente da CNM.

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Diante dos desastres recentes, há um clima de guerra dentro da Sala de Situação El Niño, departamento criado em junho dentro da Casa Civil para monitorar as ameaças. Em reunião na quarta-feira 11, a preocupação era o número crescente de queimadas no Norte, as chuvas extremas no Sul e o risco de desabastecimento hídrico no Nordeste. A União reconheceu 1 399 situações de emergência por estiagem e seca, 1 151 por chuvas e 73 por incêndios. No Amazonas e no Pará, o Ministério do Meio Ambiente mobilizou 1 064 servidores e 28 aeronaves no combate a incêndios florestais. Na pasta da Saúde, foram criados centros de inteligência estratégica em capitais como Porto Alegre, Cuiabá, Belém, Fortaleza e Salvador para monitorar e emitir alertas sobre doenças. Há ainda planos de emergência para apoiar agricultura e comunidades indígenas.

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Como mostra o plano de guerra do governo federal, a atuação do poder público é quase sempre centrada na reação — e não na prevenção. O estrago provocado pelos tornados no Sul, por exemplo, revela que as autoridades pouco aprenderam sobre a urgência da adaptação contra desastres climáticos. Grande exemplo do descompasso é o Rio Grande do Sul, onde a população tem fresca na memória a devastação causada pelas chuvas de 2024, que deixaram 183 mortos e ao menos 4,6 bilhões de reais em prejuízos materiais. Passada a catástrofe — a maior tragédia climática da história do país —, a gestão estadual elaborou 65 projetos de construção de diques, casas de bombas, redes de drenagem e outras ações de prevenção a enchentes. Dois anos e meio depois, no entanto, apenas treze obras foram concluídas e 29 nem sequer saíram do papel. Um absurdo completo.

A incapacidade ou lentidão para enfrentar o desafio não é, claro, uma exclusividade do Sul. Em fevereiro deste ano, 65 pessoas morreram em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, por conta de deslizamentos e soterramentos provocados pela chuva. A ocupação irregular ou mal planejada de encostas e áreas ribeirinhas agravou a situação. Meses depois, a cidade segue demolindo casas condenadas e replanejando a ocupação de áreas de risco, mas o tempo não dá trégua: no início de novembro, novos temporais provocaram inundações e deslizamentos, elevando o nível de tensão no município. Em Belo Horizonte, tempestades recentes provocaram destelhamento de casas, desabamentos e deslizamentos. Em Petrópolis, cidade na Serra Fluminense que há décadas sofre com alagamentos, seis horas de tempestade bastaram para causar 178 vítimas fatais em fevereiro de 2022 — mesmo após vivenciar a pior catástrofe ambiental de sua história, a prefeitura demorou quatro anos para concluir as obras de contenção no Morro da Oficina, epicentro da crise. Em fevereiro de 2023, foi a vez de o Litoral Norte de São Paulo ser castigado por temporais e desabamentos, contabilizando 65 óbitos — a tragédia fez o governo paulista investir mais de 1 bilhão de reais na região, mas a reconstrução de áreas destruídas, a proteção de encostas e a entrega de moradias ainda continuam em andamento.

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A despeito da destruição que a natureza vem impondo repetidamente, o tema da adaptação climática passou batido pelo debate eleitoral de 2026. Entre os estados que mais sofreram, apenas no Rio Grande do Sul o assunto recebeu maior destaque pelos principais candidatos. Nas demais disputas estaduais, inclusive no Paraná e em Santa Catarina, bem como na eleição presidencial, a pauta foi deixada de lado nas campanhas na TV e nas redes sociais, em debates e sabatinas.

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O investimento em prevenção não é pequeno e demanda planejamento, continuidade e priorização política. A redução de danos exige um amplo leque de obras e intervenções estruturais, como construir canais de drenagem urbana para comportar volumes atípicos de chuva, já que boa parte dos sistemas atuais foi projetada com base em dados meteorológicos desatualizados. Outra medida necessária é a realocação de moradores de áreas de risco — atualmente, mais de 4,6 milhões de brasileiros vivem em zonas com perigo potencial de deslizamentos e inundações, segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB). Já nas áreas atingidas pela seca, a solução passa por acelerar grandes obras de transposição, a exemplo do projeto em andamento há quase duas décadas no Rio São Francisco, que banha uma enorme parcela da Região Nordeste.

No campo da ação humana, um problema urgente é a defasagem generalizada dos órgãos de Defesa Civil. Em cada dez municípios, três não possuem plano contra desastres e quatro têm equipes formadas por até dois profissionais, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). “As carreiras na Defesa Civil não são estruturadas e frequentemente são compostas por servidores comissionados e cedidos por outras pastas, o que gera rotatividade constante a cada troca de gestão”, diz Jordan de Souza, coordenador de pós-graduação em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

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Uma aliada imprescindível na adaptação climática é a tecnologia, frente em que o Brasil atua com excelência. Em setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) colocou em pleno funcionamento um sistema meteorológico de vanguarda que oferece previsões com antecedência de onze dias e raio de precisão de 10 quilômetros em todo o território nacional — o sofisticado sistema, que opera a partir do supercomputador Jaci, fornece insumos valiosos para o planejamento de ações de defesa civil, além de contribuir para a análise de impactos na agricultura, infraestrutura e saúde. O desafio político, no entanto, é transformar os dados em ação concreta pelas autoridades. “A informação existe, o que não pode haver é inação. O enfrentamento real exige mudança de comportamento, cultura política e participação de todas as áreas da sociedade”, afirma Gilvan Sampaio, meteorologista do Inpe e ex-coordenador de previsão do tempo e estudos climáticos do instituto.

As coisas podem, lamentavelmente, piorar. O planeta acaba de entrar no ciclo do El Niño mais severo em quase oitenta anos, que começou de vez em outubro e deve se estender até meados de 2027. O fenômeno é provocado por um aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico na Linha do Equador, o que eleva a instabilidade da atmosfera — no Brasil, os principais efeitos são o aumento da frequência e do volume de chuvas na Região Sul e o agravamento de secas no Nordeste e na porção norte da Amazônia. O enfrentamento ao aquecimento global é o tema central da COP31, que começou na última semana em Antália, na Turquia. Como ocorreu na COP30, em Belém, há um ano, o grande nó do debate é o financiamento. Países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, cobram mais comprometimento financeiro e político das nações ricas sobre o tema, o que nem sempre encontra eco — sob Donald Trump, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, por exemplo, têm uma postura quase negacionista em relação ao problema. A esperança é conseguir triplicar o financiamento atual para aumentar a proteção e resiliência das cidades e de setores produtivos, como a agricultura. Uma potencial fonte de recursos é o Fundo Clima, mecanismo de financiamento recriado pelo governo Lula em 2023 e que arrecadou a quantia recorde de 42,5 bilhões de reais no ano atual. Até o momento, as linhas de crédito têm sido utilizadas para bancar projetos de redução de emissão de carbono, como eletrificação da frota de veículos e expansão do uso de combustíveis renováveis. “É um crédito extremamente barato que precisa ser mais utilizado em projetos de saneamento, macrodrenagem, contenção de encostas e diques”, diz Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, organização civil que monitora mensalmente os aportes ao Fundo Clima.

Recursos tecnológicos modernos, planejamento e comprometimento de governantes são algumas exigências para enfrentar o problema crescente. O despreparo, quase negligência, com que o poder público vem se comportando nos últimos anos será cada vez mais exposto com o agravamento da crise climática. O plano de guerra ora em curso para minimizar seus efeitos mostra um Estado reativo perante um inimigo nada desprezível. A população, impotente diante dos riscos que enfrenta, espera com urgência uma nova estratégia.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021