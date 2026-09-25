Educação de SP atinge 40 mil estudantes beneficiados por programas de bolsas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) chegou, em setembro, a mais de 40 mil estudantes beneficiados pelos programas de bolsas do Ensino Médio.

Desde o ano passado, a iniciativa BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) já contratou 19,7 mil estudantes para estagiarem em empresas parceiras.

Além disso, 21,7 mil adolescentes já apoiaram colegas nos estudos de língua portuguesa e matemática por meio do Aluno Monitor do BEEM.

Enquanto as bolsas mensais para estagiários do ensino técnico variam de 437,99 a 883,66 reais, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal, os monitores recebem 307,36 reais para uma jornada de oito horas semanais e 576,30 reais para a jornada de 16 horas semanais.

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Ambas as iniciativas foram lançadas pela Educação em 2024 e os alunos começaram a ser contratados no ano passado.

As últimas inscrições para os monitores aconteceram no primeiro semestre deste ano e o cadastro para novos estagiários — assim como para as empresas — segue aberto.