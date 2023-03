Eduardo Cunha em campanha por um novo impeachment

Longe dos holofotes políticos e das discussões partidárias, o ex-deputado federal Eduardo Cunha escolheu seu novo alvo: o técnico do Flamengo. Após a derrota de seu time para o Fluminense, por 2 a 1, de virada, na quarta à noite, o torcedor e principal artífice do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff disparou contra o português Vítor Pereira. “O cara não e só ruim. Ele é burro mesmo”.

O cara não e só ruim. Ele é burro mesmo. Mais burro ainda é quem o contratou e o mantém. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) March 9, 2023

Não é a primeira vez que Cunha “cornetou” o trabalho de Vítor Pereira. No domingo, 5, após a derrota do Fla para o Vasco, o ex-parlamentar também atirou contra o treinador.

Não vamos ganhar de ninguém, passar vexame duas vezes por semana. Ele escala mal, substitui mal, orienta mal, enfim o cara e ruim mesmo. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) March 5, 2023

Em fevereiro, depois do fracasso do Mengão diante do Independiente del Valle, pela Recopa, Eduardo Cunha cravou o futuro do português.

Sofrível também esse técnico. Conseguiu desfigurar completamente o time. Ele não vai durar muito, mesmo que acabe vencendo esse título inexpressivo contra esse time também inexpressivo. — Eduardo Cunha (@DepEduardoCunha) February 22, 2023