Eduardo Bolsonaro nega mudança climática e associa pauta a ‘socialismo’

Após derrota do pai nas urnas, Eduardo Bolsonaro (PL) se pôs como oposição ao governo Lula (PT) e passa parte do dia em publicações nas redes apontando suas inimizades com o mandatário. Em uma de suas empreitadas recentes, nesta terça-feira, 14, o deputado federal por São Paulo insinuou que as mudanças climáticas enfrentadas pelo planeta – e apontadas pela ciência – são farsas. Além disso, fazem parte de um plano “diabólico” para tomar controle das pessoas e implementar o socialismo no mundo.

“A tal ‘mudança climática’ – antes alardeada como aquecimento global – é apenas o pano de fundo para que pessoas autoritárias como Lula se apossem de sua liberdade, obrigando você e sua família a viver como ele quer”, escreveu o político, lançando mão de teorias da conspiração. Segundo ele, “na cabeça de Lula, essa é a única forma do socialismo dar certo”.