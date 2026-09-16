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Edson Fachin é aconselhado a adiar sessão sobre André Mendonça no STF

Caso está marcado para ser analisado no dia 23 de setembro

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h19 | Atualizado em 16 set 2026, 17h20
Homem idoso de cabelos brancos, bigode e óculos, vestindo toga preta sobre terno azul e gravata, ao lado da bandeira do Brasil, em ambiente formal
O presidente do STF, Edson Fachin (Alejandro Zambrana/STF)
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Edson Fachin é aconselhado a adiar sessão sobre André Mendonça no STF Priorizar nos meus resultados Google

Presidente do STF, o ministro Edson Fachin tem sido aconselhado por colegas, na Corte, a adiar a sessão marcada para 23 de setembro sobre a conduta do ministro André Mendonça na relatoria dos inquéritos do Banco Master e da fraude do INSS.

Como a sessão desta terça-feira, que deveria analisar se os casos de Mendonça e do ministro Alexandre de Moraes seriam julgados conjuntamente, foi interrompida sem essa deliberação, a avaliação de ministros é de que não há como deliberar sobre Mendonça sem antes decidir o impasse.

Fachin ainda não disse aos colegas da Corte qual decisão tomará, mas é fato que ficará muito estranho o STF julgar primeiro o relator do caso Master e só depois Moraes, o ministro alvo de pedido de investigação do relator por suspeita de crimes em negócios realizados com Daniel Vorcaro.

O processo foi movido por Moraes, em resposta ao relatório da Polícia Federal despachado por Mendonça ao gabinete de Fachin. Chefe da PGR, Paulo Gonet, que também está citado no relatório da PF, ainda não deu seu parecer sobre o caso.

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