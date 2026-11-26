Em meio às discussões sobre um ajuste fiscal a ser realizado pelo governo brasileiro, economistas brasileiros e estrangeiros irão se reunir em Brasília no próximo mês para discutir propostas para uma economia justa e sustentável.

O Fórum Nova Economia: Construindo um Novo Ciclo de Desenvolvimento Econômico Justo, Sustentável e Soberano será realizado entre os dias 8 e 9 de dezembro e reunirá representantes de instituições públicas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, universidades, centros de pesquisa e organismos internacionais.

A programação abordará questões como política fiscal, juros, investimentos, desigualdades, transformação ecológica, industrialização verde, soberania tecnológica e inovação social.

Entre os participantes confirmados estão Martín Guzmán, que foi ministro da Economia da Argentina entre 2019 e 2022, no governo de Alberto Fernández; e Jayati Ghosh, economista indiana que copresidiu a Comissão Independente para a Reforma da Tributação Corporativa Internacional (ICRIT).

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Também estarão a brasileira Laura Carvalho, professora da USP e pesquisadora associada do FGV Ibre; a alemã Isabella Weber, professora da Universidade de Massachusetts Amherst; e Mariana Mazzucato, copresidente do Conselho Global sobre Novas Economias para o Século XXI.

O fórum tem como organizadores a Plataforma CIPÓ e o Transforma, em parceria com o Global Fund for a New Economy (GFNE), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com apoio institucional do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República.