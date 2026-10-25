É possível baixar o e-Título no dia da eleição? Veja como usar o aplicativo para votar

O eleitor pode usar o e-Título no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25, para consultar informações eleitorais e, em determinadas condições, identificar-se na seção eleitoral. O aplicativo substitui o título de eleitor impresso, mas só dispensa a apresentação de outro documento oficial com foto quando exibe a fotografia do usuário.

Disponível gratuitamente para celulares e tablets com sistemas Android e iOS, o aplicativo também permite consultar o local de votação, justificar a ausência às urnas e emitir certidões eleitorais. Para utilizar os serviços, porém, é necessário baixar o programa e concluir o procedimento de validação dos dados pessoais.

É possível baixar o e-Título no dia das eleições?

Sim. É possível baixar o e-Título no próprio dia do segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25 de outubro. Para utilizar o aplicativo, porém, não basta instalá-lo: é preciso concluir o cadastro e a validação dos dados pessoais.

O aplicativo é gratuito e está disponível para celulares Android e iOS. Ele permite consultar o local de votação, verificar informações eleitorais e justificar a ausência às urnas, entre outras funcionalidades.

O e-Título também pode ser usado como documento de identificação na seção eleitoral, mas há uma condição: a fotografia do eleitor precisa aparecer no aplicativo. Caso contrário, será necessário apresentar outro documento oficial com foto, como RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

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Como baixar e ativar o e-Título?

O aplicativo está disponível gratuitamente na Play Store, para dispositivos Android, e na App Store, para aparelhos da Apple. O procedimento de instalação e cadastro pode ser feito em cinco etapas:

Baixe o aplicativo: procure por e-Título na loja oficial de aplicativos do seu celular e faça a instalação. Aceite os termos de uso: abra o aplicativo, avance pelas instruções iniciais e concorde com os termos apresentados. Preencha os dados pessoais: informe nome completo, data de nascimento, tipo de documento — CPF ou título de eleitor — e os nomes da mãe e do pai, quando constarem do cadastro. No primeiro acesso, também será necessário criar uma senha de seis dígitos. Confirme sua identidade: responda às perguntas de segurança solicitadas pelo aplicativo. Os dados informados precisam coincidir com os registros da Justiça Eleitoral. Conclua a validação: siga as instruções até finalizar o cadastro e liberar o acesso aos serviços disponíveis.

A instalação, por si só, não garante o acesso às funcionalidades. É necessário concluir a validação dos dados pessoais para utilizar o aplicativo.

Posso usar o e-Título como documento para votar?

Sim, desde que o aplicativo exiba a fotografia do eleitor. A imagem está disponível para quem teve a biometria coletada e validada pela Justiça Eleitoral.

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Se a fotografia não aparecer na tela, será necessário apresentar outro documento oficial com foto, como RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

O título de eleitor impresso não é obrigatório. Assim, quem não conseguir acessar o aplicativo poderá votar normalmente, desde que apresente um documento aceito pela Justiça Eleitoral e esteja apto a votar.

Como consultar o local de votação pelo aplicativo?

O e-Título permite consultar a zona eleitoral, a seção e o endereço do local de votação. Para isso, basta abrir o aplicativo após a validação do cadastro e acessar as informações eleitorais disponíveis na tela inicial.

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A consulta ajuda o eleitor a confirmar o endereço em que deverá comparecer antes de sair de casa. Também é possível verificar o número do título e outros dados relacionados à situação eleitoral.

Como justificar a ausência pelo e-Título?

O aplicativo oferece a opção de justificar a ausência às urnas. No dia da eleição, o eleitor pode acessar o recurso de justificativa e utilizar a geolocalização do celular para comprovar que está fora de seu domicílio eleitoral.

O procedimento pode ser iniciado no menu “Mais opções”, seguido de “Justificativa de ausência”. Em seguida, é necessário preencher os dados solicitados e seguir as instruções apresentadas na tela.

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Quem não justificar no dia da votação também poderá apresentar a justificativa posteriormente, pelo próprio aplicativo, dentro do prazo previsto pela Justiça Eleitoral. Nesse caso, poderá ser necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

Além dessas funcionalidades, o e-Título permite consultar débitos eleitorais, emitir guias para pagamento, solicitar certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais e manifestar interesse em atuar como mesário voluntário.

Antes de sair para votar, a recomendação é conferir se o aplicativo está instalado, se o cadastro foi validado e se a fotografia aparece na tela. Caso não esteja disponível, o eleitor deverá levar um documento oficial com foto para se identificar na seção eleitoral.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.