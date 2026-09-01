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‘E com Andrei dá para segurar?’, questionou Vorcaro a Moraes sobre investigações da PF

PF recuperou mensagens enviadas pelo dono do Master ao ministro do STF; caso será analisado pelo Supremo em julgamento

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 14h24
PREJUÍZO - Daniel Vorcaro: caso provocou um desfalque de 41 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Créditos
PREJUÍZO - Daniel Vorcaro: caso provocou um desfalque de 41 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Créditos (Ana Paula Paiva/Agência O Globo)
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‘E com Andrei dá para segurar?’, questionou Vorcaro a Moraes sobre investigações da PF Priorizar nos meus resultados Google

As mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que dono do Banco Master questionou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, em diferentes momentos sobre atos para tentar barrar investigações contra as fraudes bilionárias do banqueiro.

Vorcaro, pelas mensagens, estava numa corrida contra o tempo para vender o banco antes que uma operação policial ou alguma ordem judicial fosse dada contra seus negócios. Numa mensagem de 16 de novembro de 2025, Vorcaro escreve a Moraes e questiona se “com Andrei dá para segurar”.

“Se o Andrei conseguir atrasar pra outra semana, pois tem feriado, o banco não quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível”, escreve Vorcaro a Moraes sobre o risco de uma operação da PF.

“Você acha que existe alguma chance disso acontecer amanhã de manhã?”, escreve Vorcaro.

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Todas as mensagens se deram horas antes de vorcaro ser preso pela PF por causa das fraudes bilionárias no banco.

Não há, no material da PF, considerações sobre Andrei Rodrigues, o diretor-geral da corporação, citado nas mensagens.

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Chefe da PGR, Paulo Gonet também é citado por Vorcaro como alguém que, segundo ele, estaria ajudando a barrar ações e investigações contra o Master. Tudo se daria em contato com advogados de Vorcaro.

“É importante reforçar com Andrei e Paulo pra não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem que ai vai tudo pro saco…”, escreveu Vorcaro numa das mensagens a Moraes.

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Apesar de todas as mensagens de Vorcaro a Moraes, a PF acabou prendendo o banqueiro e o Master acabou liquidado. As fraudes bilionárias estão em investigação no STF, no gabinete do ministro André Mendonça.

 

 

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