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Brasil

Dupla é denunciada por vender bebida com metanol que causou cegueira em vítima

Proprietário de estabelecimento comprava produtos de fornecedores sem exigir documentação fiscal sobre a origem

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 19h21
Agência da Vigilância em Saúde durante fiscalização em São Paulo
Agência da Vigilância em Saúde durante fiscalização em São Paulo (Governo de SP/Divulgação)
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Dupla é denunciada por vender bebida com metanol que causou cegueira em vítima Priorize VEJA no Google

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio da promotoria criminal de Guarulhos, denunciou dois acusados de venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Eles responderão, caso a Justiça os torne réus, por falsificação de produto. Há possibilidade de a dupla ser enquadrara no crime de lesão corporal, porque uma das vítimas comprou o produto falsificado e, após consumi-lo, perdeu a visão.

De acordo com nota publicada pelo MP paulista, “um dos denunciados era proprietário e responsável por um estabelecimento comercial na Avenida Guarulhos e adquiria bebidas de diversos fornecedores sem exigir documentação fiscal sobre a origem dos produtos, priorizando aqueles que ofereciam os menores preços. O outro acusado, por sua vez, fornecia parte das bebidas ao comerciante. Segundo a denúncia, ele adquiria vodcas de vendedores desconhecidos nas proximidades do Mercado Municipal de São Paulo, na região central da capital, e as entregava a estabelecimentos como se fossem produtos de uma conhecida marca de vodca, sem comprovação de origem ou autenticidade”.

O caso mais grave registrado até o momento ocorreu em 27 de setembro de 2025, quando uma vítima esteve no estabelecimento e bebeu o produto e, posteriormente, apresentou grave intoxicação por metanol e precisou ser internada. O quadro provocou perda completa e permanente da visão nos dois olhos.  “Posteriormente, em 15 de outubro de 2025, foram apreendidas no estabelecimento diversas garrafas de vodca (…) parte delas sem comprovação de origem e procedência. A perícia constatou que oito amostras continham metanol em concentrações entre 34,6% e 40,9%, concluindo tratar-se de bebidas adulteradas, impróprias ao consumo e gravemente nocivas à saúde”, diz a denúncia da promotoria.

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Em 2025, durante o surto de casos por consumo de metanol, mais de 20 pessoas morreram, enquanto mais de 70 casos de intoxicação foram registrados até dezembro do ano passado. O metanol é um álcool de uso industrial, empregado como solvente e combustível. No organismo, ele é metabolizado em compostos ainda mais tóxicos, capazes de provocar acidose metabólica, danos neurológicos e cegueira, além de levar à morte. A gravidade do quadro é agravada pelo fato de que os sintomas iniciais costumam se confundir com os de uma ressaca.

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Segundo o Ministério da Saúde, os sinais de intoxicação por metanol costumam surgir entre 12 e 24 horas após a ingestão e incluem dor abdominal, náusea, confusão mental e alterações visuais. Diante desse quadro, a orientação é procurar imediatamente um serviço de emergência. Ao chegar à unidade de saúde, o paciente deve informar que consumiu bebida alcoólica e em qual contexto isso ocorreu. Nos casos confirmados, o tratamento indicado é a administração controlada de etanol farmacêutico, por via oral ou intravenosa, conforme avaliação clínica.

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