Dr. Bumbum e mãe já foram considerados suspeitos de assassinato

O médico Denis César Furtado, conhecido como “Dr. Bumbum”, e sua mãe, Maria de Fátima Furtado, já foram alvos de um inquérito em que os dois eram apontados como suspeitos da morte de um namorado dela, José Roberto Camillo Monteiro, em 1997. Ambos foram presos nesta quinta-feira (19), acusados pela morte de uma bancária após procedimento estético na casa do médico. O inquérito sobre o caso anterior, de outubro de 1999, foi divulgado pelo G1. Nele, o detetive José Carlos Faria da Costa pediu o indiciamento do médico e da mãe, mas a investigação não seguiu adiante. O caso prescreveu em 2017, vinte anos após o crime.

O arquivamento do inquérito foi determinado a pedido do Ministério Público, em razão de ter atingido o prazo de prescrição previsto na legislação. “Assim, com o decurso de mais de 20 (vinte) anos desde a data dos fatos, é de rigor a decretação da prescrição, por exigência do art. 61 do Código de Processo Penal”, escreveu o juiz Carlos Gustavo Vianna Direito.