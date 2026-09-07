Doze capitais registram protestos contra Moraes neste 7 de setembro

Doze capitais registram atos e concentrações de manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, nesta segunda-feira, 7 de setembro. Nas manifestações organizadas pela direita, que se espalharam pelo Brasil nesta manhã, foi possível ver pedidos pela renúncia de Moraes, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e endosso à atuação do ministro André Mendonça, também do STF.

O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) estará no ato que se iniciará às 15h, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O ato em Brasília reuniu parlamentares, candidatos e manifestantes e ocorreu em paralelo ao desfile oficial, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorria na Esplanada dos Ministérios. Estiveram presentes nomes como a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e o senador Izalci Lucas (PL-DF). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), que é candidata ao Senado, não compareceu.

Um boneco que simbolizava Moraes preso foi exibido diante do trio elétrico do ato, enquanto manifestantes também usavam camisetas e faixas pedindo o impeachment do ministro.

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Em Maceió, centenas de manifestantes criticaram Moraes em uma caminhada organizada pelo Movimento Brasil (MBR). Ato semelhante ocorre nesta tarde na orla da praia de Boa Viagem, em Recife, e em João Pessoa, na Paraíba.

Atos também estão convocados para esta tarde em cidades como Aracaju, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro.