Doze capitais registram protestos contra Moraes neste 7 de setembro
Nas manifestações organizadas pela direita, foi possível ver apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro e endosso à atuação de André Mendonça
Doze capitais registram atos e concentrações de manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, nesta segunda-feira, 7 de setembro. Nas manifestações organizadas pela direita, que se espalharam pelo Brasil nesta manhã, foi possível ver pedidos pela renúncia de Moraes, apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e endosso à atuação do ministro André Mendonça, também do STF.
O filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) estará no ato que se iniciará às 15h, na Avenida Paulista, em São Paulo.
O ato em Brasília reuniu parlamentares, candidatos e manifestantes e ocorreu em paralelo ao desfile oficial, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ocorria na Esplanada dos Ministérios. Estiveram presentes nomes como a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e o senador Izalci Lucas (PL-DF). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), que é candidata ao Senado, não compareceu.
Um boneco que simbolizava Moraes preso foi exibido diante do trio elétrico do ato, enquanto manifestantes também usavam camisetas e faixas pedindo o impeachment do ministro.
Em Maceió, centenas de manifestantes criticaram Moraes em uma caminhada organizada pelo Movimento Brasil (MBR). Ato semelhante ocorre nesta tarde na orla da praia de Boa Viagem, em Recife, e em João Pessoa, na Paraíba.
Atos também estão convocados para esta tarde em cidades como Aracaju, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro.