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Dois tornados de categoria F1 atingiram Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, no Paraná, com ventos de até 180 km/h. O fenômeno causou destelhamentos e queda de árvores nas duas cidades, sem registro de mortos ou feridos. Entenda os fatores que favoreceram a formação das tempestades.

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Dois tornados atingiram as cidades de Manoel Ribas e Foz do Iguaçu, no Paraná, nesta sexta-feira, 20. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do estado (Simepar), foram registrados ventos estimados entre 117 e 180 quilômetros por hora, capazes de provocar destelhamentos, queda de árvores e outros danos moderados.

Em Foz do Iguaçu, o bairro Vila Yolanda foi afetado no final da tarde de sexta. Em Manoel Ribas, os ventos tiveram início no início da noite de ontem. Nas redes sociais, internautas publicaram vídeos mostrando a formação dos tornados. Foram registrados diversos estragos nas duas cidades, como quedas de árvores, mas até o momento não há informações de mortos ou feridos.

O Simepar informou que as tempestades se desenvolveram em um ambiente atmosférico propício, resultado da combinação de umidade, elevada instabilidade e significativa variação da velocidade e direção do vento com a altura.

A confirmação dos dois tornados foi feita pelo órgão depois de equipes técnicas analisarem os danos. Para fazer esta análise, os técnicos consideram as características da tempestade, como a a velocidade, a intensidade e a direção dos ventos.

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Os dois tornados não tiveram a mesma intensidade da tempestade que atingiu Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, onde já foram confirmadas quatro mortes e mais de 60 pessoas feridas. Na cidade gaúcha, as tempestades destruíram casas, galpões, redes elétricas e arrastaram até caminhões.

Segundo o Simepar, as condições atmosféricas já eram monitoradas e foram informadas com antecedência, por meio da publicação de um aviso meteorológico, em parceria com a Defesa Civil.