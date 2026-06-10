Documentário sobre iniciativa climática do Brasil com a ONU será lançado na Inglaterra

Um documentário contando os bastidores do Balanço Ético Global (BEG), iniciativa lançada pelo governo brasileiro em parceria com a ONU como parte da preparação para a COP30, fará sua estreia mundial neste mês, na Semana de Ação Climática de Londres.

O longa-metragem “Vozes em Mutirão – Uma História do Balanço Ético Global”, de Eduardo Carvalho e Leonardo Menezes, será mostrado em duas exibições: uma reunindo autoridades brasileiras e estrangeiras em evento oficial e outra aberta ao público com direito a debate no Theatreship, um barco da Segunda Guerra Mundial que foi transformado em centro cultural.

O Balanço Ético Global foi feito a partir de seis encontros realizados em seis continentes. O objetivo foi embasar as discussões da Conferência do Clima da ONU que ocorreu em Belém, em novembro.

No dia 22, os diretores do filme estarão no evento ao lado do ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco; do embaixador do Brasil na Inglaterra, Antônio Patriota; da ex-ministra e deputada federal Marina Silva, e da a ex-presidente da Irlanda e colíder da Europa no BEG, Mary Robinson, entre outras autoridades.

Continua após a publicidade

Já no dia 25, é a vez do público assistir e debater o filme com mediação do diretor Leonardo Menezes. Ele encaminha a conversa que terá a participação de Lucia Ixchiu, cineasta indígena ganhadora do prêmio de melhor curta documental no Festival de Curtas de Cannes em 2025 por Uq’axik b’o (Atravessar caminhos, em português), e da artista plástica Alexia Ferreira, que fez as obras de arte coletivas do BEG.

Depois da estreia londrina, o longa será exibido no Brasil. O filme é uma realização dos ministérios do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, com produção da Outra Onda Conteúdo e coprodução da Marahu Filmes.