O réveillon em Copacabana, considerado pelo Guinness o maior do mundo, terá Djavan, Simone Mendes, Xande de Pilares e Revelação e Pedro Sampaio entre as atrações no Palco Rio. A programação foi anunciada nesta quinta-feira, 19, pelo prefeito Eduardo Cavaliere, em coletiva no Copacabana Palace. Antes da virada do ano, no dia 26 de dezembro, haverá no mesmo local o show “O maior encontro do samba”, com Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão.

A prefeitura do Rio informou que mais de 70 apresentações musicais, espalhadas em 13 palcos pela cidade, irão embalar a chegada de 2027. Ao todo, são esperados cinco milhões de pessoas para a festa.

Em Copacabana, o público assistirá a 12 minutos de fogos iluminando o céu e a um espetáculo de drones inspirado na nova série “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, da HBO.

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Turistas para o Natal

Ao falar das atrações do Rio Réveillon 2027, Cavaliere disse que a programação do Natal é um convite para os visitantes chegarem mais cedo à cidade. “A virada do maior réveillon do mundo começar no Natal é um esforço de um ano de planejamento. Isso significa mais recursos, mais empregos, mais oportunidades”, declarou.

Na noite de 31 de dezembro no Palco Rio, além de Djavan, Simone Mendes, Pedro Sampaio e o encontro de Xande de Pilares com o grupo Revelação, haverá um convidado surpresa. A Unidos do Viradouro fecha a festa.

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No Palco Amstel Brasilidades, também em Copacabana, a Orquestra Petrobras Sinfônica e o Monobloco se encontram no Baile Sinfônico. O local ainda contará com Gilsons, BK’, Yan e a Beija-Flor. O Palco Leme será dedicado à música gospel. Pelo restante da cidade, haverá shows em Madureira, Flamengo, Ilha do Governador, Paquetá, Realengo, Ramos, Penha, Sepetiba, Parque Oeste e Pedra de Guaratiba.