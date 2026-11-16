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Brasil

Disputa em Pernambuco e divisão do comando desafiam federação entre PSB e PDT

Pessebistas autorizam negociação, mas pedetistas defendem rodízio na direção

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h01 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h10
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O presidente do PSB, João Campos (Antonio Cruz/Agência Brasil)
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Disputa em Pernambuco e divisão do comando desafiam federação entre PSB e PDT Priorize VEJA no Google

A formação de uma federação entre PSB e PDT terá de superar a disputa pelo comando nacional e acomodar projetos eleitorais em Pernambuco. O diretório pessebista autorizou na última quinta-feira o avanço das negociações, mas a decisão ainda não resolve quem dirigirá a estrutura nem como serão tratadas as divergências nos estados.

Uma das resistências está em Pernambuco, base do presidente nacional do PSB, João Campos. A senadora eleita Marília Arraes (PDT) é contrária à federação. Aliados afirmam que ela pretende disputar a Prefeitura do Recife em 2028 e teme que uma direção controlada pelos socialistas limite seus movimentos. Ainda não há regra anunciada para a escolha de candidaturas municipais.

No plano nacional, Carlos Lupi defende um rodízio no comando. O presidente do PDT obteve previamente autorização para uma composição com Solidariedade, PRD e Avante e busca dar aos pedetistas mais peso na conversa com o PSB. Os socialistas elegeram 15 deputados federais, contra seis do PDT.

A composição do grupo também permanece em discussão. A resolução do PSB admite outras legendas progressistas, mas não formaliza a entrada dos três partidos que negociam com Lupi.

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