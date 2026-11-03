Discussão de trânsito pode ter motivado morte de turista na Via Dutra

A Polícia Civil investiga a morte de Daniel Oliveira de Andrade, de 28 anos, baleado na madrugada do último sábado, 31, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A principal linha de investigação considera a possibilidade de o crime ter sido motivado por uma discussão de trânsito na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro de Austin, no sentido Rio de Janeiro.

Morador de São Paulo, Daniel seguia de carro para o Rio com dois amigos, onde pretendia passar o feriado. De acordo com informações da Polícia Militar, após o desentendimento na estrada, ocupantes de outro veículo, ainda não identificados, teriam atirado contra o automóvel em que ele estava. O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima publicaram mensagens cobrando justiça e esclarecimentos sobre o assassinato. Eles também questionam a atuação das autoridades e afirmam que o local do crime não teria recebido proteção nem passado por perícia. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A Polícia Civil foi procurada sobre as reclamações e ainda não havia se manifestado até a publicação da reportagem.