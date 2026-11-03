🔥 Black Friday começou! Assine Revista Impressa pelo mesmo preço do Digital Premium e aproveite o menor preço do ano!
Brasil

Discussão de trânsito pode ter motivado morte de turista na Via Dutra

Jovem de 28 anos seguia de São Paulo para o Rio com dois amigos quando foi baleado

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 17h51 | Atualizado em 3 nov 2026, 18h13
Tráfego normal no km 78 da Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira
Via Dutra liga o Rio de Janeiro a São Paulo,  (CCR RioSP/Divulgação)
Continua após publicidade
Discussão de trânsito pode ter motivado morte de turista na Via Dutra Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil investiga a morte de Daniel Oliveira de Andrade, de 28 anos, baleado na madrugada do último sábado, 31, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A principal linha de investigação considera a possibilidade de o crime ter sido motivado por uma discussão de trânsito na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro de Austin, no sentido Rio de Janeiro.

Morador de São Paulo, Daniel seguia de carro para o Rio com dois amigos, onde pretendia passar o feriado. De acordo com informações da Polícia Militar, após o desentendimento na estrada, ocupantes de outro veículo, ainda não identificados, teriam atirado contra o automóvel em que ele estava. O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima publicaram mensagens cobrando justiça e esclarecimentos sobre o assassinato. Eles também questionam a atuação das autoridades e afirmam que o local do crime não teria recebido proteção nem passado por perícia. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A Polícia Civil foi procurada sobre as reclamações e ainda não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

Siga
Publicidade
TAGS:
Crime
Morte
Rio de Janeiro
Trânsito
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).