O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu a indicação de 79,3 milhões de reais em emendas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que está desde o mês passado nos Estados Unidos.

Dino ainda cobrou explicações do Senado sobre a forma pela qual Flávio deixou o país e afirmou que pode ter ocorrido quebra de decoro parlamentar.

“O Senador evadiu-se e encontra-se fora do país para deliberadamente se furtar ao cumprimento de ordem judicial emanada deste STF, nos autos

da PET 16. 877/DF, conduta que, se confirmada, pode configurar quebra de decoro parlamentar. Afinal, a investidura no mandato parlamentar não comporta o exercício das prerrogativas por conveniência e a obediência opcional dos seus deveres correlatos”, avaliou o magistrado.

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O Senado tem cinco dias para explicar as “condições” atuais do exercício do mandato de Flávio e as circunstâncias sobre sua saída do Brasil. Além disso, terão de ser apresentados os documentos das indicações das emendas.

O próprio senador também poderá se manifestar sobre os fatos, caso queira, no mesmo prazo.

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No ano passado, Dino cancelou emendas dos ex-deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que também foram para os Estados Unidos durante seus mandatos.