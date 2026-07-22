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Dino fecha porta para Chiquinho Brazão recuperar mandato

Ministro do STF rejeitou pedido do ex-deputado para anular decisão da Câmara que o destituiu por excesso de faltas durante prisão preventiva

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 12h09 | Atualizado em 22 jul 2026, 12h11
O ex-deputado federal Chiquinho Brazão.
O ex-deputado federal Chiquinho Brazão.  (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)
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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido do ex-deputado Chiquinho Brazão, condenado como mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, para recuperar o mandato. A Câmara dos Deputados reconheceu o excesso de faltas.

Chiquinho Brazão foi sentenciado a 76 anos e três meses de prisão pela morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Ele está preso desde março de 2024. A Câmara dos Deputados tolera faltas até o limite de um terço das sessões.

A defesa do ex-deputado alegou que as faltas ocorreram porque ele estava preso preventivamente e não por abandono deliberado das funções. Em sua decisão, o ministro argumentou que a situação não se enquadra nas hipóteses expecionais previstas na Constituição para a ausência prolongada, como licença para tratamento de saúde ou missão diplomática. “O rol dessas exceções é taxativo e não admite ampliação hermenêutica para criação nova modalidade de licença não contemplada pelo constituinte ou pelo legislador regimental”, diz a decisão.

Dino também defendeu que “a presença física na sede do respectivo Poder deve ser a regra”. “A função de representação popular, cujos detentores, como titulares de altas funções estatais, estão sujeitos a deveres constitucionais rigorosos, é incompatível com o afastamento integral e prolongado do parlamentar das atividades legislativas”, escreveu o ministro.

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Brazão teve o mandato cassado em abril de 2025, depois de acumular 72 faltas às sessões plenárias em 2024, o equivalente a 83,72% das reuniões ordinárias no período. 

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Câmara dos Deputados
Flávio Dino
Marielle Franco
Supremo Tribunal Federal - STF
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