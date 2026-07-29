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Brasil

Dino cobra que Planalto e Congresso apresentem proposta de responsabilidade sobre emendas

Ministro do STF indicou concordar com proposta da Rede de aumentar responsabilidade de deputados e senadores por destino dos recursos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 12h36 | Atualizado em 29 jul 2026, 13h12
“Se as principais funções exercidas por nossa Corte Constitucional são tão proeminentemente políticas, é necessário que haja alternância entre aqueles que as exercem.” - Flávio Dino, em 2009, ao propor emenda estabelecendo mandato para os ministros do STF
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. (Victor Piemonte/STF)
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O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a Presidência, a Câmara dos Deputados e o Senado apresentem uma proposta de “matriz de responsabilidades” sobre a execução de emendas parlamentares.

O objetivo é identificar os agentes envolvidos em todas as etapas do processo, “especificando as atribuições e responsabilidades correspondentes a cada fase da execução”.

A decisão foi tomada em uma ação na qual a Rede Sustentabilidade pede a responsabilização de parlamentares pela aplicação das emendas que eles indicam, assim como ocorre com ordenadores de despesas.

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Dino indicou concordar com o argumento e afirmou que “revela-se contraditório que o parlamentar- titular da função constitucional de fiscalização da aplicação dos recursos públicos- possa permanecer imune aos mecanismos de controle quando sua própria atuação interfere diretamente na destinação e execução dessas verbas”.

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Depois das manifestações do Executivo e Legislativo, a AGU e a PGR também serão ouvidas.

A ação tramitará em conjunto com outros processos que tratam de emendas parlamentares e já são relatados por Dino.

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