Dilma é vaiada ao votar em Belo Horizonte

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi vaiada na fila da seção eleitoral onde votou neste domingo, 4. A atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) chegou ao Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, acompanhada do sobrinho Pedro Rousseff (PT), candidato a deputado federal por Minas Gerais.

Na porta da escola, Dilma foi recebida por apoiadores e distribuiu abraços. As vaias vieram depois, já dentro do colégio, enquanto ela aguardava na fila para votar. De óculos escuros e com camisa e calça vermelhas, Dilma reagiu apenas com risadas. Apoiadores da ex-presidente responderam com o coro “olê, olê, olê, olá, Dilma, Dilma”.

Dilma desembarcou no Brasil no início da semana para votar no primeiro turno. Ela mora em Xangai, onde fica a sede do NDB, conhecido como Banco do Brics.

Votações seguem abertas

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A votação do primeiro turno vai das 8h às 17h, no horário de Brasília. São quase 159 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo, que escolhem presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

O segundo turno está previsto para 25 de outubro e pode ocorrer nas disputas para presidente e governador, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos, sem contar brancos e nulos.