Devo ter kit de emergência para 72h? Defesa Civil recomenda o preparo

A possibilidade de enfrentar dias sem abastecimento de água, eletricidade ou serviços de telefonia é uma das situações consideradas pela Defesa Civil Nacional ao recomendar que os brasileiros mantenham um kit doméstico de emergência. A orientação prevê a organização de suprimentos suficientes para atender às necessidades básicas de cada pessoa durante até 72 horas, período equivalente a três dias.

A recomendação ganhou repercussão na sexta-feira, 6, depois que o perfil oficial da Defesa Civil publicou nas redes sociais instruções para montar o kit. A divulgação provocou dúvidas entre internautas sobre a existência de algum perigo iminente ou de um acontecimento excepcional que tivesse motivado a iniciativa.

O governo, contudo, afirma que não há nenhuma circunstância extraordinária por trás da publicação. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional explicou que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) mantém uma rotina de divulgação de informações voltadas à prevenção de acidentes e à preparação da população.

O ministério enfatizou que a iniciativa não representa uma resposta a algum perigo específico: “Essas recomendações têm caráter preventivo e permanente, buscando fortalecer a cultura de preparação e a capacidade de autoproteção das famílias. Não representam uma determinação para a formação de estoques extraordinários, tampouco decorrem de uma ameaça específica ou de um alerta nacional vigente”.

O que justifica a reserva de suprimentos?

A preparação para três dias considera as dificuldades que podem surgir durante desastres de grandes proporções. Dependendo da gravidade da ocorrência e das condições de acesso às regiões atingidas, as equipes de socorro podem levar algum tempo para alcançar determinadas localidades.

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Nesse intervalo, os moradores precisam ter condições de atender às próprias necessidades básicas. O estoque doméstico funciona, portanto, como um recurso complementar ao trabalho dos profissionais de resposta a emergências, especialmente quando serviços essenciais deixam de funcionar.

A Defesa Civil recomenda reunir água potável, alimentos, medicamentos e outros produtos de uso cotidiano em uma mochila ou recipiente de fácil acesso. A composição deve levar em conta tanto as necessidades individuais quanto as particularidades dos demais moradores da residência.

Entre os cenários considerados pela iniciativa estão tempestades e interrupções no fornecimento de eletricidade.

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Quais produtos devem fazer parte do kit?

A lista divulgada pela Defesa Civil contempla diferentes categorias de itens, desde materiais de alimentação e higiene até equipamentos para acompanhar as informações transmitidas pelas autoridades. Confira as recomendações:

Alimentação e hidratação: a reserva de água deve corresponder a dois litros diários por pessoa. Assim, cada integrante da família precisa contar com seis litros para o período de 72 horas. Para a alimentação, podem ser separados produtos não perecíveis, como frutas secas, biscoitos, barras de cereais e enlatados.

Preparação das refeições: pratos, copos e talheres de plástico, abridor de latas, papel-toalha e sabão estão entre os utensílios indicados.

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Saúde e medicamentos: devem ser incluídos remédios de uso contínuo, acompanhados de cópias das receitas médicas, além de álcool em gel. Equipamentos utilizados para cuidados de saúde, como medidores de glicose, precisam estar acompanhados de baterias e carregadores. Óculos de grau, lentes de contato e repelentes também podem ser necessários.

Higiene pessoal: produtos de banho, escova e creme dental, absorventes e papel higiênico fazem parte da relação de materiais recomendados.

Vestuário: algumas trocas de roupa e calçados confortáveis devem ser reservados. Quem mora em regiões mais frias também precisa considerar a inclusão de agasalhos.

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Iluminação e comunicação: a mochila deve contar com rádio AM/FM, lanternas, pilhas sobressalentes, carregador de celular e baterias portáteis (power banks). O rádio permite acompanhar as orientações das autoridades durante uma emergência. A Defesa Civil recomenda que as pilhas sejam armazenadas separadamente.

Documentação e recursos financeiros: documentos pessoais, escritura do imóvel, contatos de médicos e de outros serviços de emergência devem ficar protegidos em uma pasta impermeável. A lista também inclui dinheiro em espécie e objetos de valor.

Proteção de pertences: sacolas plásticas avulsas podem ajudar a preservar os objetos contra umidade e sujeira.

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Crianças e animais: famílias com bebês ou crianças precisam reservar os produtos necessários para atender às necessidades dos menores. Quem possui animais de estimação deve incluir, igualmente, água, alimentos e materiais destinados aos cuidados dos bichos.

A organização do material não deve ser uma tarefa feita apenas uma vez. A Defesa Civil orienta que as famílias verifiquem o kit a cada seis meses, conferindo os prazos de validade dos produtos e mantendo a reserva preparada para uma eventual necessidade.