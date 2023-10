Desvio de armas do Exército: 20 militares são alvo de processos

O Comando Militar do Sudeste informou neste domingo, 22, que ao menos 20 militares respondem a processos disciplinares pelo furto de 21 armas do Arsenal de Guerra do Exército, em Barueri (SP), no último dia 10. Desde então, 40 militares seguem proibidos de deixar o quartel. “Todos os militares que concorreram para esse episódio inaceitável serão punidos disciplinarmente”, afirmou o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, Maurício Vieira Gama. Há ofociais, sargentos, cabos e soldados entre os que respondem aos processos.

A punição será administrativa, mas, em outra, frente, também serão julgados criminalmente pela Justiça Militar. Ao todo, 17 armamentos foram recuperados, quatro ainda não foram licaizados. No último dia 19, oito foram recuperadas no Rio e neste sábado, 21, nove em São Roque (SP). Os militares que permanecem no quartel deverão colaborar com as investigações. As armas estavam no quartel para manutenção.