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Desabamento de prédio na Zona Leste de SP deixa cinco mortos; obra estava irregular

Construção na Penha já havia sido interditada e alvo de multas; uma pessoa segue desaparecida sob os escombros

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 09h50
Equipe de resgate, incluindo bombeiros e voluntários, trabalhando à noite em escombros de um desabamento, iluminados por holofotes portáteis. Eles usam capacetes e uniformes de proteção, alguns laranja, outros cinza ou colete amarelo, buscando por sobreviventes em meio aos destroços.
Desabamento prédio na Penha (COBOM/Divulgação)
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O número de mortos após o desabamento de um prédio em construção sobre uma casa na Penha, Zona Leste de São Paulo, chegou a cinco. Uma pessoa ainda permanece desaparecida sob os escombros, enquanto duas foram resgatadas com vida.

O acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada de sábado, 12, na Rua Tequici. A estrutura de 11 pavimentos caiu sobre uma residência vizinha, onde viviam integrantes de uma família boliviana e funcionava também uma oficina de costura.

Duas mulheres, uma delas grávida, foram encontradas mortas nas primeiras horas das buscas. Ao longo do sábado, os bombeiros localizaram outras três vítimas sem vida. Um homem e uma criança foram retirados dos escombros com vida e encaminhados para atendimento médico.  As equipes do Corpo de Bombeiros continuavam trabalhando para localizar a última pessoa desaparecida. A operação mobilizou dezenas de bombeiros, viaturas, agentes da Defesa Civil e da Prefeitura, além de cães farejadores.

Obra acumulava irregularidades

O histórico da construção passou a ser um dos principais pontos da investigação. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a obra começou em 2019 sem alvará e chegou a ser interditada. Mesmo assim, os trabalhos teriam continuado, levando à aplicação de multas e, em 2021, a uma ação judicial para determinar a paralisação.

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Posteriormente, um novo projeto foi apresentado e recebeu alvará em 2023, mas previa a demolição da estrutura que já existia no terreno. A Prefeitura agora apura os procedimentos de fiscalização relacionados ao empreendimento. A Controladoria-Geral do Município abriu investigação sobre o caso.  A Polícia Civil também investiga as circunstâncias do desabamento e as eventuais responsabilidades. A perícia no local deve avançar após o encerramento das buscas.

A New Home Construtora, responsável pela obra, afirmou que está apurando internamente o ocorrido, prestando auxílio às famílias afetadas e que não se exime de eventuais responsabilidades que venham a ser apontadas pelas investigações. O desabamento ocorreu durante um período de fortes chuvas na capital paulista, mas ainda não há confirmação de que o temporal tenha provocado a queda. A Defesa Civil afirma que as causas precisam ser investigadas.

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