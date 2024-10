Deputado se envolve em confusão durante segundo turno das eleições no Ceará

Na manhã desde domingo, 27, durante o segundo turno das eleições em Fortaleza, no Ceará, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) reagir a ofensas de um apoiador do candidato à Prefeitura, André Fernandes (PL) e se envolveu em uma confusão.

O problema ocorreu enquanto o político aguardava Evandro Leitão, candidato do PT, no Centro Universitário Farias Brito. Pouco antes da chegada do deputado estadual, um eleitor de Fernandes passou de carro, gritando ofensas e ameaças a um grupo de apoiadores do candidato petista e ao próprio.

O deputado De Assis Diniz avançou contra o veículo, que chegou a parar. Instaurada a confusão, foi preciso a intervenção de policiais militares, além dos próprios apoiadores que seguraram Diniz e o afastaram do motorista, que foi embora. “Eu estava do outro lado do carro, quando ele gritou ‘deputadozinho petista, ladrão, você vai para a cadeia”. Nesse momento, eu fui para a frente do carro e chamei a polícia para dar ordem de prisão, o que não aconteceu”, conta De Diniz, que continuou no local à espera de Evandro Leitão, até ele chegar para votar, o que ocorreu logo em seguida.

A confusão não teve maiores consequências e ninguém foi preso. “Não houve espaço para diálogo, mas jamais ficarei calado seja onde for e em qualquer situação. Minha honra é tudo que tenho na vida”, completou o deputado.