Deputado pede que PGR investigue “gabinete do ódio” da esquerda

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) impetrou um pedido para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apure um suposto envolvimento da agência Mynd8 na difusão das fake news que resultaram na morte de uma jovem de 22 anos no fim do ano passado.

Jéssica Vitória Canedo tirou a própria vida no dia 23 de dezembro de 2023, quando seu seu nome passou a circular em sites de fofoca como namorada de Whindersson Nunes, um dos influenciadores digitais mais populares do Brasil. Era tudo mentira.

O parlamentar informou que pediu também as quebras de sigilos telefônico e bancário dos empresários e dos donos das páginas responsáveis pela divulgação.

Um dos primeiros a replicar o conteúdo sobre o suposto envolvimento de Jéssica e Whindersson foi o perfil chamado Choquei, dona de 6,7 milhões de seguidores no Twitter. Na sequência, a mensagem foi replicada por outros perfis administrados pela Mynd8.

Gabinete do ódio

O assunto voltou a ser um dos temas mais comentados nas redes sociais na primeira semana de 2024, por conta de uma postagem que viralizou no Youtube. Com mais de 3 milhões de visualizações e produzido por Daniel Penin, um influenciador digital, o vídeo mostra as conexões entre os vários perfis administrados pela Mynd8 e supostas ligações de seus donos com o governo e o PT.

O vídeo de Penin foi um prato cheio para os bolsonaristas. Em pouco tempo, muitos aliados do ex-presidente, inclusive a família dele, se mobilizaram na internet na tentativa para difundir a notícia de que esse grupo comandado pela Mynd8 seria a versão petista do chamado “gabinete do ódio”. No passado, Bolsonaro chegou a ser investigado por supostamente ter ligação com um grupo de militantes virtuais que espalhava notícias falsas contra adversários.

“Conheça quem está por trás do gabinete do ódio de Lula. Mynd é a empresa que gerencia o Choquei e mais de 400 perfis de esquerda e artistas e recebeu mais de 1 milhão de reais do governo. Choquei e demais páginas de fofoca são todas gerenciadas por Fátima Pissarra, a mente por trás da Mynd”, escreveu o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), no Twitter, ao compartilhar o vídeo. A empresa foi procurada, mas não retornou as ligações.