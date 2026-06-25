Deputado do PL condenado pelo STF volta a ser alvo da PF
Josimar Maranhãozinho é sócio de empresa que recebeu recursos do 'orçamento secreto'
O deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA) foi alvo nesta quinta-feira de uma operação da Polícia Federal (PF) sobre desvio de emendas do chamado “orçamento secreto”.
O foco da ação são empresas contratadas para executar obras com recursos de verbas parlamentares.
Maranhãozinho foi alvo de busca e apreensão por ser sócio de uma dessas companhias.
O deputado foi condenado em março, pelo STF, a seis anos e cinco meses por cobrar propina em troca de liberar emendas.
A operação desta quinta, no entanto, é por fatos anteriores aos que foram julgados pelo STF.