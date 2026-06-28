Deputada do PT é agredida em evento com Janja sobre combate à violência contra mulher

A deputada estadual Divaneide Basílio, do Rio Grande do Norte, foi agredida por um segurança da primeira-dama Janja da Silva em um evento na última quinta-feira, 25, que tratava exatamente do combate à violência contra a mulher. A parlamentar foi atingida depois que um policial federal da escolta de Janja fechou abruptamente uma porta contra seu rosto.

Na saída do evento batizado como “Ato das Mulheres” em Natal, Divaneide estava com uma criança no colo quando foi atingida. Ela não teve ferimentos graves. Em nota o PT do Rio Grande do Norte afirmou que “episódios como este demonstram que o machismo ainda se manifesta nos mais diversos espaços da sociedade, reforçando a necessidade de fortalecer políticas públicas, instituições e mandatos comprometidos com a promoção da igualdade, do respeito e da garantia dos direitos das mulheres”.

O policial federal foi afastado e, segundo o PT potiguar, a primeira-dama Janja prestou solidariedade após o ocorrido.

Veja a íntegra da nota do PT-RN sobre o episódio:

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“A deputada estadual Divaneide Basílio esclarece que o episódio ocorrido ao final do Ato das Mulheres, nesta quinta-feira (25), aconteceu durante a intensa movimentação de saída do evento, quando houve grande aglomeração de pessoas.

Nesse contexto, a deputada Divaneide, que estava identificada e acompanhada de uma criança, foi atingida quando uma porta foi fechada de forma brusca em meio ao empurra-empurra. Felizmente, não houve ferimentos graves.

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A primeira-dama Janja da Silva manifestou solidariedade à deputada, e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, prestou apoio e acompanhou pessoalmente a situação. A deputada agradece a atenção e a solidariedade da ministra, bem como as inúmeras manifestações de apoio, carinho e acolhimento recebidas de mulheres de todas as regiões do Rio Grande do Norte. O episódio foi esclarecido entre os envolvidos e está superado. Também foi reafirmado o compromisso com o fortalecimento dos protocolos de cuidado e organização em atividades institucionais e atos públicos, para que situações como essa não voltem a ocorrer.

A deputada Divaneide, integrante da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, reafirma seu compromisso com o enfrentamento à violência contra as mulheres, uma das principais bandeiras de seu mandato. Episódios como este demonstram que o machismo ainda se manifesta nos mais diversos espaços da sociedade, reforçando a necessidade de fortalecer políticas públicas, instituições e mandatos comprometidos com a promoção da igualdade, do respeito e da garantia dos direitos das mulheres”.