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Brasil

Denúncias de 20 pacientes com sequelas levam polícia a interditar clínica no Rio

Dona de estabelecimento em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, é suspeita de realizar procedimentos estéticos com substâncias proibidas e está foragida

Por Gustavo Villela 28 jul 2026, 18h31
Entrada de um instituto de beleza com porta xadrez rosa e preto, duas cadeiras rosas na frente e um cartaz com QR code e serviços como preenchimento facial e botox
Clínica já tinha sido interditada em junho mas recebeu permissão para reabrir. (@giromeriti/Instagram)
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Denúncias de 20 pacientes com sequelas levam polícia a interditar clínica no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A Delegacia do Consumidor (Decon) fechou, na tarde desta terça-feira, 28, uma clínica de estética localizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A intervenção ocorreu após denúncias de pacientes de Ana Paula Mariano, responsável pela clínica e foragida da Justiça. Outro responsável pelo estabelecimento foi preso.

Pelo menos 20 pessoas que realizaram procedimentos estéticos com Ana Paula Mariano relataram sequelas físicas. A maioria delas se submetia a harmonização dos glúteos. O Decon investiga o possível uso de uma substância conhecida por causar complicações graves quando aplicada de forma indevida, o polimetilmetacrilato, ou PMMA.

A operação desta terça não foi a primeira realizada contra a clínica. O Decon e a Vigilância Sanitária de São João de Meriti já haviam interditado o local no dia 18 de junho, durante uma operação que encontrou medicamentos vencidos e prendeu em flagrante a funcionária Alessandra Oliveira de Jesus pelos crimes de organização criminosa e contra as relações de consumo. Posteriormente, a Vigilância Sanitária autorizou a reabertura da clínica.

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O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) fará a perícia do material apreendido durante a operação. O laudo vai subsidiar 14 inquéritos policiais em andamento contra a clínica.

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TAGS:
Estética
Investigação
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