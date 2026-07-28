Denúncias de 20 pacientes com sequelas levam polícia a interditar clínica no Rio
Dona de estabelecimento em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, é suspeita de realizar procedimentos estéticos com substâncias proibidas e está foragida
A Delegacia do Consumidor (Decon) fechou, na tarde desta terça-feira, 28, uma clínica de estética localizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A intervenção ocorreu após denúncias de pacientes de Ana Paula Mariano, responsável pela clínica e foragida da Justiça. Outro responsável pelo estabelecimento foi preso.
Pelo menos 20 pessoas que realizaram procedimentos estéticos com Ana Paula Mariano relataram sequelas físicas. A maioria delas se submetia a harmonização dos glúteos. O Decon investiga o possível uso de uma substância conhecida por causar complicações graves quando aplicada de forma indevida, o polimetilmetacrilato, ou PMMA.
A operação desta terça não foi a primeira realizada contra a clínica. O Decon e a Vigilância Sanitária de São João de Meriti já haviam interditado o local no dia 18 de junho, durante uma operação que encontrou medicamentos vencidos e prendeu em flagrante a funcionária Alessandra Oliveira de Jesus pelos crimes de organização criminosa e contra as relações de consumo. Posteriormente, a Vigilância Sanitária autorizou a reabertura da clínica.
O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) fará a perícia do material apreendido durante a operação. O laudo vai subsidiar 14 inquéritos policiais em andamento contra a clínica.