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Brasil

Dentro da fábrica, a horta da White Martins bate marco de 400 mil cestas

Líder em gases industriais transforma resíduos orgânicos em verduras dentro de unidade em MG para abastecer famílias vulneráveis

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 10h30 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h36
Sacola de tecido branco com o logo Projeto Cesta Verde em verde e amarelo, com folhas e uma cesta de compras. Ao redor, várias hortaliças frescas como alface e couve, com árvores ao fundo
Cesta Verde da White Martins em Iguatama, MG, doou 400 mil cestas de alimentos em mais de duas décadas (Maycon Lenon Briscriliar/ Élida Camila Paiva Briscriliar/Divulgação)
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Dentro da fábrica, a horta da White Martins bate marco de 400 mil cestas Priorizar nos meus resultados Google

O projeto Cesta Verde, iniciativa de longo prazo da White Martins em Iguatama, no Centro-Oeste de Minas Gerais, alcançou o marco de 400. 000 cestas de alimentos doadas ao longo de mais de duas décadas, integrando responsabilidade social e economia circular.

A ação utiliza uma horta de 25 mil metros quadrados localizada dentro da própria fábrica de Carbureto de Cálcio. No local, resíduos orgânicos são convertidos em frutas, verduras e legumes frescos que, posteriormente, são fornecidos a famílias em situação de vulnerabilidade social, além de abastecer instituições filantrópicas da região. Cerca de 300 cestas são distribuídas semanalmente.

A diretora da APAE de Iguatama, Letícia Campos, avalia que o trabalho conjunto com a multinacional, líder no mercado de gases industriais e medicinais, é de importância vital para a operação da unidade. “A gente depende da comunidade para nos ajudar. E a White Martins é uma parceira que, ao longo desses anos, vem trazendo o Cesta Verde para nós. Além de sermos beneficiados com essa cesta, diminui os nossos custos também”, explica.

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O programa Cesta Verde segue os princípios preconizados nas metas globais da Organização das Nações Unidas (ONU), atendendo diretamente ao ODS 2, que trata da erradicação da fome, combate à insegurança alimentar, fomento de uma agricultura sustentável e melhora da nutrição alimentar.

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Para o vice-presidente de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da White Martins, Nilton Freitas, o projeto reflete a dedicação da companhia a seus trabalhadores e comunidades locais. “Mais do que distribuir alimentos, a iniciativa promove cuidado com as pessoas, engajamento comunitário e gestão eficiente de resíduos e recursos da fábrica. É um ciclo de responsabilidade socioambiental que gera impacto positivo contínuo”, pontua o executivo.

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