Dentro da fábrica, a horta da White Martins bate marco de 400 mil cestas
Líder em gases industriais transforma resíduos orgânicos em verduras dentro de unidade em MG para abastecer famílias vulneráveis
O projeto Cesta Verde, iniciativa de longo prazo da White Martins em Iguatama, no Centro-Oeste de Minas Gerais, alcançou o marco de 400. 000 cestas de alimentos doadas ao longo de mais de duas décadas, integrando responsabilidade social e economia circular.
A ação utiliza uma horta de 25 mil metros quadrados localizada dentro da própria fábrica de Carbureto de Cálcio. No local, resíduos orgânicos são convertidos em frutas, verduras e legumes frescos que, posteriormente, são fornecidos a famílias em situação de vulnerabilidade social, além de abastecer instituições filantrópicas da região. Cerca de 300 cestas são distribuídas semanalmente.
A diretora da APAE de Iguatama, Letícia Campos, avalia que o trabalho conjunto com a multinacional, líder no mercado de gases industriais e medicinais, é de importância vital para a operação da unidade. “A gente depende da comunidade para nos ajudar. E a White Martins é uma parceira que, ao longo desses anos, vem trazendo o Cesta Verde para nós. Além de sermos beneficiados com essa cesta, diminui os nossos custos também”, explica.
O programa Cesta Verde segue os princípios preconizados nas metas globais da Organização das Nações Unidas (ONU), atendendo diretamente ao ODS 2, que trata da erradicação da fome, combate à insegurança alimentar, fomento de uma agricultura sustentável e melhora da nutrição alimentar.
Para o vice-presidente de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da White Martins, Nilton Freitas, o projeto reflete a dedicação da companhia a seus trabalhadores e comunidades locais. “Mais do que distribuir alimentos, a iniciativa promove cuidado com as pessoas, engajamento comunitário e gestão eficiente de resíduos e recursos da fábrica. É um ciclo de responsabilidade socioambiental que gera impacto positivo contínuo”, pontua o executivo.