A defesa do ex-deputado estadual TH Joias questionou a definição do STF como um “juízo universal” e afirmou que a Corte não pode ficar responsável por todas as investigações sobre o crime organizado no Rio de Janeiro.

TH e o também ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar são réus pela suspeita de atrapalharem uma investigação sobre o Comando Vermelho.

Em defesa prévia apresentada, os advogados de TH alegaram que a ação penal não deveria tramitar no STF, já que nenhum dos réus tem foro na Corte.

A justificativa para a tramitação é um inquérito aberto a partir da ação conhecida como ADPF das Favelas para apurar a infiltração do crime organizado na política.

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A defesa do ex-deputado, no entanto, fez uma comparação com a Operação Lava Jato e ressaltou que, naquela época, o STF decidiu de forma contrária à concentração de investigações na Justiça Federal do Paraná.

“Causa estranheza, por isso, com a devida deferência, que a lógica do juízo universal, cujo desmonte esta Suprema Corte conduziu com acerto, reapareça agora no próprio Tribunal, com a diferença de que o órgão que concentra os casos deixou de ser uma vara federal de primeiro grau e passou a ser a Corte de cujas decisões não cabe recurso a nenhuma outra instância”, ponderaram.

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Para a defesa, “se o mero vínculo temático fosse suficiente, toda persecução penal relacionada às facções criminosas em atividade no Estado do Rio de Janeiro passaria à competência originária desta Corte, conclusão incompatível com o caráter excepcional de sua jurisdição penal”.