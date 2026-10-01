Defesa Civil emite alerta de chuva forte, raios e ventania no Rio

A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu, na tarde desta quinta-feira, 1º, um alerta para a ocorrência de chuva forte, ventos intensos e descargas elétricas nas próximas horas. A mensagem foi encaminhada aos moradores por SMS e WhatsApp por volta das 15h10. Mais cedo, a previsão apontou a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios, além de rajadas que podem chegar a 72km/h.

Mesmo com a previsão de instabilidade, o município segue no Estágio 1, que indica normalidade nas condições operacionais. A orientação das autoridades é acompanhar as atualizações meteorológicas e os canais oficiais do Centro de Operações Rio (COR-Rio). Em situações de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199. Também é possível receber avisos diretamente no celular cadastrando o CEP pelo número 40199.