Defesa Civil do Rio emite alerta para ventos de até 90 km/h
Aviso é válido até as 19h (horário de Brasília); capital fluminense permanece em Estágio 2
A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu nesta sexta-feira, 21, um alerta para a ocorrência de ventos fortes, com rajadas de até 90 km/h. O aviso reforça a necessidade de atenção da população diante das condições meteorológicas previstas para o estado, especialmente em locais mais expostos à ação do vento.
A capital fluminense permanece em Estágio 2, nível que indica risco de ocorrências de alto impacto. Segundo o Sistema Alerta Rio, as rajadas podem alcançar 90 km/h ao longo do dia. Pela manhã, estações meteorológicas já haviam registrado vento forte em pontos da cidade, como a Marambaia, onde a velocidade chegou a 52,6 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém um alerta laranja de vendaval para esta sexta-feira, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h e possibilidade de queda de árvores, destelhamentos e danos a edificações. O aviso alcança, além da capital, outras áreas do estado do Rio de Janeiro.
Quais são as dicas de segurança da Defesa Civil para os ventos fortes?
Diante da previsão de rajadas intensas, a orientação é reduzir a exposição em áreas onde objetos ou estruturas possam ser derrubados pela força do vento. Entre os principais cuidados divulgados estão:
- Evitar áreas abertas durante os períodos de ventania mais intensa;
- Não se abrigar debaixo de árvores;
- Evitar coberturas e estruturas metálicas, que podem oferecer risco em caso de desprendimento;
- Não estacionar veículos perto de árvores ou torres de transmissão;
- Manter portas e janelas fechadas;
- Fechar o registro de gás, como medida preventiva;
- Não tocar nem se aproximar de cabos elétricos caídos;
- Procurar abrigo em local seguro enquanto persistirem as rajadas.
Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193, enquanto a Defesa Civil atende pelo 199.
Ventos de até 90 km/h aumentam risco de quedas e destelhamentos
Rajadas na faixa prevista para esta sexta-feira podem provocar a queda de galhos e árvores, deslocar objetos soltos e atingir estruturas mais vulneráveis. O alerta do Inmet também aponta risco de destelhamentos e danos em edificações e plantações nas áreas sob aviso.
A recomendação para moradores é retirar ou prender objetos que possam ser carregados pelo vento, especialmente em áreas externas, varandas e sacadas, além de evitar deslocamentos desnecessários durante os momentos de maior intensidade da ventania.
Quais áreas do Rio estão sob maior atenção?
O alerta do Inmet abrange diferentes áreas fluminenses, entre elas o Sul Fluminense, Centro Fluminense, Norte Fluminense e Baixadas, além da região metropolitana. O litoral também está entre as áreas que demandam maior atenção por causa da intensidade prevista dos ventos.
Na cidade do Rio, medições realizadas durante a manhã mostraram rajadas de 52,6 km/h na Marambaia, além de 46,1 km/h em Copacabana e 46,3 km/h na Base Aérea de Santa Cruz. A previsão, porém, indica possibilidade de intensificação ao longo desta sexta-feira.
Até quando vai o alerta de ventania?
O aviso enviado pela Defesa Civil à população é válido até as 19h desta sexta-feira, 21. Já o alerta laranja do Inmet permanece válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h.
A orientação é acompanhar os comunicados oficiais ao longo do dia e seguir as medidas preventivas, sobretudo durante episódios de rajadas mais intensas.