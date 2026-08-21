Defesa Civil do Rio emite alerta para ventos de até 90 km/h

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A Defesa Civil do Rio de Janeiro e o Inmet emitiram alertas para ventos fortes, com rajadas de até 90 km/h, no estado, incluindo a capital. O Rio permanece em Estágio 2, indicando alto risco. Há previsão de quedas de árvores e destelhamentos até o final da sexta-feira. Fique atento às dicas de segurança.

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A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu nesta sexta-feira, 21, um alerta para a ocorrência de ventos fortes, com rajadas de até 90 km/h. O aviso reforça a necessidade de atenção da população diante das condições meteorológicas previstas para o estado, especialmente em locais mais expostos à ação do vento.

A capital fluminense permanece em Estágio 2, nível que indica risco de ocorrências de alto impacto. Segundo o Sistema Alerta Rio, as rajadas podem alcançar 90 km/h ao longo do dia. Pela manhã, estações meteorológicas já haviam registrado vento forte em pontos da cidade, como a Marambaia, onde a velocidade chegou a 52,6 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém um alerta laranja de vendaval para esta sexta-feira, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h e possibilidade de queda de árvores, destelhamentos e danos a edificações. O aviso alcança, além da capital, outras áreas do estado do Rio de Janeiro.

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Quais são as dicas de segurança da Defesa Civil para os ventos fortes?

Diante da previsão de rajadas intensas, a orientação é reduzir a exposição em áreas onde objetos ou estruturas possam ser derrubados pela força do vento. Entre os principais cuidados divulgados estão:

Evitar áreas abertas durante os períodos de ventania mais intensa;

Não se abrigar debaixo de árvores ;

Evitar coberturas e estruturas metálicas , que podem oferecer risco em caso de desprendimento;

Não estacionar veículos perto de árvores ou torres de transmissão ;

Manter portas e janelas fechadas ;

Fechar o registro de gás , como medida preventiva;

Não tocar nem se aproximar de cabos elétricos caídos ;

Procurar abrigo em local seguro enquanto persistirem as rajadas.

Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193, enquanto a Defesa Civil atende pelo 199.

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Ventos de até 90 km/h aumentam risco de quedas e destelhamentos

Rajadas na faixa prevista para esta sexta-feira podem provocar a queda de galhos e árvores, deslocar objetos soltos e atingir estruturas mais vulneráveis. O alerta do Inmet também aponta risco de destelhamentos e danos em edificações e plantações nas áreas sob aviso.

A recomendação para moradores é retirar ou prender objetos que possam ser carregados pelo vento, especialmente em áreas externas, varandas e sacadas, além de evitar deslocamentos desnecessários durante os momentos de maior intensidade da ventania.

Quais áreas do Rio estão sob maior atenção?

O alerta do Inmet abrange diferentes áreas fluminenses, entre elas o Sul Fluminense, Centro Fluminense, Norte Fluminense e Baixadas, além da região metropolitana. O litoral também está entre as áreas que demandam maior atenção por causa da intensidade prevista dos ventos.

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Na cidade do Rio, medições realizadas durante a manhã mostraram rajadas de 52,6 km/h na Marambaia, além de 46,1 km/h em Copacabana e 46,3 km/h na Base Aérea de Santa Cruz. A previsão, porém, indica possibilidade de intensificação ao longo desta sexta-feira.

Até quando vai o alerta de ventania?

O aviso enviado pela Defesa Civil à população é válido até as 19h desta sexta-feira, 21. Já o alerta laranja do Inmet permanece válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h.

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A orientação é acompanhar os comunicados oficiais ao longo do dia e seguir as medidas preventivas, sobretudo durante episódios de rajadas mais intensas.