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Brasil

Debate vai tratar de inovação no setor elétrico

Evento contará com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 17h30
Torre de transmissão de energia elétrica em primeiro plano, com cabos e isoladores, e uma subestação ao fundo, sob céu azul claro
Linhas de transmissão de energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu Binacional (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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O Diálogos Dominium promoverá na próxima sexta-feira, às 10h, uma transmissão ao vivo para discutir a inovação no setor elétrico.

Participarão do debate Maurício de Souza, Diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); Vital Neto, Diretor de Inovação e Novos Negócios da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); e Rodrigo Gomes, Consultor em Desenvolvimento de Negócios e fundador do Mining Hub.

O Diálogos Dominium é uma iniciativa conjunta, com organização e produção da Dominium Consultoria, do Monitor Energia do Futuro, da Agência Dominium e da Dominium Hiise.

A transmissão da live acontecerá pelo canal do Monitor Energia do Futuro no YouTube.

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