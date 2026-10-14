Debate vai tratar de inovação no setor elétrico

O Diálogos Dominium promoverá na próxima sexta-feira, às 10h, uma transmissão ao vivo para discutir a inovação no setor elétrico.

Participarão do debate Maurício de Souza, Diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); Vital Neto, Diretor de Inovação e Novos Negócios da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); e Rodrigo Gomes, Consultor em Desenvolvimento de Negócios e fundador do Mining Hub.

O Diálogos Dominium é uma iniciativa conjunta, com organização e produção da Dominium Consultoria, do Monitor Energia do Futuro, da Agência Dominium e da Dominium Hiise.

A transmissão da live acontecerá pelo canal do Monitor Energia do Futuro no YouTube.