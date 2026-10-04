De Vorcaro ao ‘Careca do INSS’: presos provisórios votam na Papuda

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Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e “Careca do INSS” exerceram o direito ao voto no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A permissão se dá por ambos cumprirem prisão provisória. A Constituição assegura que apenas condenados criminalmente em definitivo têm direitos políticos suspensos, ao contrário de Jair Bolsonaro, que está impedido de votar.

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O ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, votou neste domingo (4) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O direito ao voto é assegurado ao empresário porque ele cumpre prisão provisória.

Além de Vorcaro, quase 13 mil detentos provisórios devem votar no pleito deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Constituição determina que apenas cidadãos com condenação criminal definitiva tenham os direitos políticos suspensos. A regra também garantiu o voto de Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, que registrou suas escolhas na mesma unidade prisional.

Como os presos preventivos podem exercer o direito ao voto, cabe à Justiça Eleitoral o planejamento logístico e o fornecimento da estrutura operacional para a efetivação do voto nas urnas eletrônicas.

A situação de Vorcaro e do “Careca do INSS” é oposta à do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado — condenado a 27 anos, o ex-mandatário não poderá votar no próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.