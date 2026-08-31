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David Corrêa, do Vasco, é alvo de operação contra tráfico interestadual de drogas; veja vídeos

São cumpridos mandados no Rio — três de busca e apreensão, incluindo na casa do jogador e no CT do Vasco —, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 09h05 | Atualizado em 31 ago 2026, 09h20
Jogador de futebol sorrindo, vestindo camisa branca com faixa diagonal preta e cruz de malta laranja, em campo com torcida ao fundo
David Corrêa, atacante do Vasco. (@lucasalmeidal17 / @davidcorrea/Instagram)
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David Corrêa, atacante do Vasco da Gama, é um dos alvos de uma operação contra uma organização interestadual de tráfico de drogas e armas nesta segunda-feira, 31. São cumpridos mandados no Rio de Janeiro — três de busca e apreensão, incluindo a casa do jogador, na Barra da Tijuca, e o CT do Vasco, em Jacarepaguá –, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. As investigações apuram o envolvimento de atletas profissionais e empresários.

David, conhecido como DVD, é natural de Serra, no Espírito Santo, e foi revelado pelo Vitória. O jogador de 30 anos passou pelo Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Soma duas Copa do Brasil, uma pelo Cruzeiro (2018) e outra pelo São Paulo (2023). Está no Vasco desde janeiro de 2024. Marcou 13 gols pelo Gigante da Colina, incluindo um no jogo contra o Cabuloso no último sábado, 29, que terminou em 3×1 para o Cruzmaltino.

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No Rio, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). Ao todo, foram mobilizados cerca de 100 policiais civis, 38 viaturas e dois helicópteros.

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VEJA tenta contato com o Vasco e com a assessoria de David Corrêa.

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