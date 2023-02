Datas: Vana Lopes, Lisa Loring e Barrett Strong

A estilista Vana Lopes tem lugar assegurado na luta das mulheres brasileiras contra a violência. Ela foi a primeira vítima a denunciar os crimes cometidos pelo médico especialista em reprodução assistida Roger Abdelmassih. Ela e o ex-marido o procuraram, em 1993, porque não conseguiam ter filhos. Vana foi violentada por ele dentro do consultório. Na terceira tentativa de inseminação artificial (o sêmen é injetado na cavidade uterina no período fértil da mulher), acordou do procedimento com Abdelmassih ejaculando sobre seu corpo. As acusações foram depois corroboradas por informações muito parecidas reveladas por dezenas de outras mulheres. O agora ex-médico foi inicialmente condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor de pacientes — pena depois reduzida para 173 anos. Abdelmassih está preso na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo.

Em recente depoimento dado a VEJA, já em fase terminal de metástase de um câncer de mama, ela contou um pouco do que sentia, depois da denúncia e de criar o grupo Vítimas Unidas: “Minha intenção era e ainda é encorajar outras vítimas a não se calarem e lutar para que as leis sejam aplicadas aos criminosos. A minha ideia é fazer do estupro um crime contra a humanidade, porque o nosso primeiro território é o nosso corpo”. Vana morreu em 28 de janeiro, aos 62 anos, em São Paulo.

O começo da família

Continua após a publicidade

Aos 4 anos de idade, Lisa Loring começou a participar de desfiles de moda infantis. Não demorou a chamar a atenção de produtores de televisão nos Estados Unidos. Mal tinha completado 6 anos quando foi escalada para o papel de Wandinha, personagem da série A Família Addams, evidente inspiração para a atual série da Netflix dirigida por Tim Burton. Na sua interpretação, a garota era doce, mas sombria, e colecionava animais de estimação assustadores, como uma aranha viúva-negra chamada Homer e um lagarto chamado Lúcifer. Dançava gostosa e animadamente — tal qual a Wandinha de agora, criada por Jenna Ortega. Lisa morreu em 30 de janeiro, aos 64 anos, em decorrência de um derrame cerebral.

O fazedor de hits

Quem, já jovem adulto nos anos 1960, não estalou os dedos ao som de Money (That’s What I Want), o primeiro grande sucesso da gravadora Motown, com mais de 1 milhão de cópias vendidas do single — boa medida de sucesso antes da era do Spotify? O autor do sucesso de batida magnética foi Barrett Strong, um dos compositores da companhia de Detroit que nos anos 1970 faria a fama de artistas como os Jackson 5, Marvin Gaye (Strong foi coautor de I Heard It Through the Grapevine), Stevie Wonder, Diana Ross e muitos outros representantes da música negra americana. Ele deixaria a Motown em 1972 para se dedicar à carreira de cantor, ao lançar os álbuns Stronglove (1975) e Live & Love (1976), pela Capitol. Morreu em 29 de janeiro, aos 81 anos, de causas não reveladas.

Publicado em VEJA de 8 de fevereiro de 2023, edição nº 2827