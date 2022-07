Datas: Paul Sorvino, Uwe Seeler, Bob Rafelson e James Lovelock

O ator americano Paul Sorvino ajudou a construir um tipo de personagem hoje clássico no cinema e no streaming: o mafioso calmo, sempre quieto e cortês, mas capaz de atrocidades. Em Os Bons Companheiros, de 1990, épico dirigido por Martin Scorsese, ele fez o papel de Paulie Cicero, um chefão desajeitado e frio como o gelo. Ele faria imenso sucesso também como o sargento Phil Cerreta da série policial Law & Order, lançada em 1990.

Na vida pessoal, uma única vez, em 2018, ele saiu do prumo publicamente — e com razão de sobra. Sua filha, a atriz Mira Sorvino, foi assediada sexualmente no início da carreira pelo produtor e predador em série Harvey Weinstein, que seria condenado a 23 anos de cadeia. Em vídeo, que viralizou pela internet, o pai se oferecia para estrangular o criminoso. Sorvino morreu em 25 de julho, aos 83 anos, em Jacksonville, na Flórida, de causas não reveladas pela família.

Gol da Alemanha!

“Não há nada mais bonito que ser normal, e esse sou eu”, dizia o atacante alemão Uwe Seeler, um dos mais respeitados jogadores da história do futebol alemão, um tímido vocacional que atuou sempre pelo Hamburgo. Com a camisa do time da cidade portuária ele marcou 507 gols em 587 partidas. Pela seleção, disputou quatro Copas do Mundo, mas nunca levantou a taça. Em 1966, bateu na trave, com o vice-campeonato perdido para a Inglaterra. Ficou marcado, contudo, pelo poder de artilheria e sobretudo por sua postura, discreta. Morreu em 21 de julho, aos 85 anos.

O destino de um diretor

Homem de sete instrumentos, o diretor de cinema Bob Rafelson produziu Sem Destino, o lendário road-movie de 1969, e dirigiu O Destino Bate à Sua Porta, de 1981. Foi dele também a ideia de criar uma banda de rock para as telas, The Monkees, em 1966, arremedo dos Beatles com os Stones. Morreu em 23 de julho, aos 89 anos, de câncer no pulmão.

O profeta do clima

O britânico James Lovelock é criador de uma das mais bonitas ideias de nosso tempo, a Hipótese de Gaia. Segundo ela, “o planeta Terra é um imenso organismo vivo, capaz de obter energia para seu funcionamento, regular seu clima e temperatura e combater suas próprias doenças. Seria, portanto, um organismo capaz de se autorregular”. Lovelock morreu em 27 de julho, aos 103 anos.

Publicado em VEJA de 3 de agosto de 2022, edição nº 2800