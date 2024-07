Datas: Jaques Lewkowicz, Hélio de Almeida e Cheng Pei-Pei

O publicitário Jaques Lewkowicz era excepcional com bordões. Ele estava nas equipes que criaram as memoráveis campanhas dos cigarros Vila Rica, em 1974, e da vodca Orloff, de 1984. Na primeira, o então jogador da seleção brasileira Gérson, o canhotinha de ouro, dizia que não era preciso pagar mais caro por outras marcas de tabaco: “Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve Vila Rica”. Dez anos depois, a outra propaganda aconselhava a evitar o efeito da ressaca com bebidas de baixa qualidade: “Pense em você amanhã, exija Orloff hoje”. Ambas ficaram tão populares que acabaram se tornando sinônimos de comportamentos sociais, o “efeito Orloff” e a “lei de Gérson”. Lewkowicz estudou arquitetura, mas logo no início da carreira ingressou na publicidade como diretor de arte e diretor de criação em agências como Ogilvy e SLBB. Ao lado de Luiz Lara, fundou em 1992 a Lew’Lara, vendida mais tarde para a rede TBWA. Em 2004, venceu o Prêmio Caboré de Profissional de Criação. Estava afastado do trabalho desde 2013. Morreu na sexta-feira 19, de causa não revelada, aos 80 anos, em São Paulo. Deixa a esposa, Cristina, os filhos, Rodrigo e Juliana, e três netos.

Artista completo

Hélio de Almeida marcou época nas artes gráficas do Brasil. Dono de um estilo único, diagramou páginas de jornais, criou projetos gráficos para revistas e desenhou capas de periódicos e livros. Iniciou carreira em 1964, no jornal Folha de S.Paulo. Em 1968, passou a integrar a equipe de VEJA, onde ficaria por cinco anos. De volta à Editora Abril, reformulou as revistas Exame e Melhores & Maiores, além de participar da criação da VIP Exame e da Exame Informática, então novas publicações. Também produziu cartazes de teatro, logotipos e ilustrações para outras revistas nacionais. A partir de 1989, passou a colaborar com a Companhia das Letras, onde planejou coleções inteiras. Nos últimos tempos, trabalhava em casa, em São Paulo, fazendo projetos para várias editoras e instituições, além de pintar painéis e criar esculturas. Morreu no sábado 20, de insuficiência cardíaca, aos 80 anos, em São Paulo.

Rainha das espadas

Estrela da época de ouro dos filmes de artes marciais, nos anos 1960, a atriz chinesa Cheng Pei-Pei era conhecida como Rainha das Espadas por suas atuações graciosas e carregadas de energia. Nascida em Xangai, mudou-se para Hong Kong ainda adolescente e matriculou-se no curso de interpretação dos produtores Shaw Brothers. Ela ganhou destaque pela primeira vez como protagonista de O Grande Mestre Beberrão (1966), de King Hu, que abriria um novo capítulo na história do gênero por combinar luta e fantasia. Também atuou em outras produções, mostrando grande versatilidade. Um de seus últimos papéis de relevo foi em O Tigre e o Dragão (2020), de Ang Lee. Morreu de Parkinson em 17 de julho, em São Francisco, aos 78 anos, mas a notícia foi divulgada no sábado 20.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2024, edição nº 2903