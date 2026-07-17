Datas: Antonio Rattín, Jayden Adams, Rui Rezende e Sam Neill

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O mundo se despede de grandes nomes: do futebol, com Antonio Rattín, pivô da criação dos cartões, e o jovem Jayden Adams, que faleceu misteriosamente. Na arte, Rui Rezende, o lobisomem de Roque Santeiro, e Sam Neill, o icônico paleontólogo de Jurassic Park, deixaram um legado imortal. Conheça suas histórias.

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Na partida de quartas de final entre Argentina e Inglaterra, na Copa do Mundo de 1966, o meia portenho Antonio Rattín protagonizou uma cena anotada nas enciclopédias da bola. Os ingleses venceram por 1 a 0, gol de Geoff Hurst, mas aquele duelo foi marcado pela expulsão de Rattín — que se recusou a ir mais cedo para o vestiário, depois de cutucar a bandeira da Inglaterra no escanteio. A torcida dos donos da casa arremessava contra ele barras de chocolate e, depois, latas de cerveja. A forma como Rattín se negou a ir para o chuveiro levou à criação dos cartões amarelo e vermelho, que estreariam em 1970, no México. Ele morreu em 11 de julho, aos 89 anos.

Tragédia depois da Copa

O meio-campista Jayden Adams, titular da seleção da África do Sul, participou dos jogos contra o México, a República Tcheca e a Coreia do Sul — só não esteve no confronto contra o Canadá, que resultaria na eliminação dos Bafana Bafana. Em 11 de julho, foi encontrado morto em uma casa no bairro de Schotsche Kloof, na Cidade do Cabo. Tinha apenas 25 anos. Depois da morte, viralizaram nas redes sociais cenas de comemoração dos atletas africanos no vestiário, depois das vitórias — com Adams isolado, de cabeça baixa, reflexivo. A polícia ainda investiga a causa mortis.

Mistérios da lua cheia

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Há atores carimbados por personagens inesquecíveis, daqueles que colam para nunca mais serem esquecidos. Rui Rezende será lembrado pelo professor Astromar Junqueira, que se transformava em lobisomem na novela Roque Santeiro, de 1985. Apesar dos cinquenta anos de carreira, artista fundamental na infância e adolescência da televisão brasileira, ganhou notoriedade definitiva na figura imaginada por Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Rezende vivia no Retiro dos Artistas. Morreu em 12 de julho, aos 89 anos.

O astro de Jurassic Park

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Quem não se apaixonou pelo paleontólogo Alan Grant em Parque dos Dinossauros, um dos clássicos de Steven Spielberg, de 1993, estrela também de duas sequências da aventura? Fascinado pelos bichos pré-históricos, com uma aversão inicial a crianças que mudaria para discreto carinho, Grant era a um só tempo cético e mercurial. O personagem foi vivido pelo ator neozelandês Sam Neill, capaz de lidar com humor, ironia e drama em doses semelhantes de elegância. Ele morreu em 13 de julho, aos 78 anos.

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004