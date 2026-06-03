O banqueiro Daniel Vorcaro apresentou nesta quarta-feira à PF e à PGR uma nova proposta de delação premiada.

A primeira versão do acordo foi rejeitada pela PF no mês passado. A decisão foi tomada pela avaliação de investigadores de que Vorcaro tentou proteger poderosos figurões da República.

Após a recusa, o criminalista José Oliveira Lima, conhecido como Juca, deixou a equipe de defesa, que passou a ser tocada apenas pelo advogado Sérgio Leonardo, homem de confiança do banqueiro.