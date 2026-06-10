Daniel Soranz reage a ataque homofóbico de Marcelo Diniz

O deputado federal Daniel Soranz reagiu às ofensas feitas pelo vereador Marcelo Diniz durante uma sessão na Câmara Municipal do Rio, nesta terça-feira, 9. Um dia após ser chamado de “vagabundo” e alvo de uma fala considerada homofóbica pelo parlamentar, o ex-secretário municipal de Saúde afirmou que o episódio se trata de violência e não divergência política.

“Quem não tem argumentos recorre à agressão e à baixaria. Eu seguirei fazendo meu trabalho, defendendo o SUS e trabalhando por projetos que melhoram a vida da população”, escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

Soranz afirmou que não pretende responder aos ataques no mesmo tom e disse que seguirá focado em sua atuação política. “Não me intimido com ataques nem me desvio na missão”, escreveu na legenda. Em seu pronunciamento, Daniel Soranz ainda lembrou do assassinato de Marielle Franco, em 2018, e afirmou que não se pode admitir violência política e nenhum tipo de intimidação. “A gente já viu violência política levar a situações extremas como o caso Marielle. Casos como esse podem voltar a acontecer”, afirmou.

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A declaração ocorreu após Diniz criticá-lo duramente da tribuna e utilizar a expressão “bicha pão com ovo”, comentário que depois foi retirado pelo vereador, que reconheceu ter feito uma “fala infeliz”.

Os dois são filiados ao PSD e disputam espaço político na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. O embate expôs um racha dentro da própria base ligada ao prefeito Eduardo Cavaliere e elevou a temperatura da disputa eleitoral no partido.

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