Curso de IA vai ensinar ferramentas para melhorar gestão pública

A Microsoft e o Centro de Liderança Pública (CLP) vão lançar na terça-feira um curso de inteligência artificial para aprimorar a gestão pública nos âmbitos municipal, estadual e federal.

A capacitação é gratuita e vai preparar servidores para utilizarem a tecnologia de forma prática e inovadora, contribuindo para a modernização dos serviços oferecidos à população.

O curso é remoto e tem duração de seis horas. O objetivo é combinar teoria e prática por meio de estudos de caso reais, demonstrações de ferramentas e aplicações concretas da tecnologia no setor público.

O programa foi criado especificamente para as necessidades dos funcionários públicos, contemplando processos, rotinas e políticas que fazem parte de suas atividades.

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A formação será ministrada por dois especialistas: o perito criminal federal e ex-oficial de estratégia e alcance em crimes cibernéticos Arnaldo Gomes e o estrategista de tecnologia de contas na Microsoft, André Castro.

A explicativa é que pelo menos nove mil servidores sejam treinados.