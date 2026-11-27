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Uma espetacular catarata de nuvens envolveu o Cristo Redentor e viralizou pelo mundo. O fenômeno, conhecido pela ciência como levantamento orográfico, transformou a paisagem do Rio de Janeiro em um espetáculo visual raro, capturado por drones em um amanhecer deslumbrante.

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A mais de 700 metros de altura, no topo do Morro do Corcovado, há exatos 95 anos o Cristo Redentor contempla e abençoa o Rio de Janeiro a seus pés. A vista privilegiada, cantada em prosa e verso, no entanto, amanheceu diferente, envolta em um manto surreal, no sábado 21, quando uma espetacular catarata de nuvens envolveu o monumento mais emblemático da cidade, embelezando ainda mais tudo a seu redor, inclusive o costumeiro aglomerado de casas precárias que se dependuram nas encostas cariocas. Não, não se trata de nenhuma espécie de milagre divino. O fenômeno tem nome pouco inspirado — levantamento orográfico — e uma explicação científica simples. Ele ocorre quando uma massa de ar úmido se depara com uma montanha em seu percurso e é obrigada a subir. À medida que ela ascende, o ar se resfria, levando à condensação do vapor d’água em pequenas gotículas, que formam nuvens. Estas, ao ultrapassarem o topo, podem ser empurradas pelo vento e “escorrer” pelo lado oposto, como uma cachoeira — criando exatamente o visual daquele começo de manhã no Rio, em que o Redentor flutuava em meio à névoa, com o sol ao fundo. E, por um instante, os “braços abertos sobre a Guanabara”, imortalizados no Samba do Avião, de Tom Jobim (e estendidos ao longo de 28 metros de mão a mão), abraçaram as nuvens. Em uma era de ânimos polarizados e desesperançados, a beleza da inesperada cena foi capturada em fotos e vídeos feitos por drones e viralizou planeta afora — contribuindo, mais que tudo, para lavar a alma , um pouquinho que seja.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023