Criminosos sequestram ônibus e usam como barricadas após prisão de chefe do tráfico no Rio

Três ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos na manhã desta quinta-feira, 5, na Estrada de Botafogo, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, que culminou na prisão de Douglas Oliveira dos Santos, conhecido como “Pudim”. Ele era apontado como um dos chefes do tráfico da região.

Segundo o Rio Ônibus, cinco linhas foram impactadas. São elas: 778 Pavuna x Cascadura; 920 Pavuna x Bonsucesso; SVB665 Pavuna x Saens Peña; 665 Pavuna x Saens Pena; 946 Pavuna x Engenho da Rainha. Os coletivos sequestrados eram B63073 – 920 Bonsucesso x Pavuna, B63005 – 920 Bonsucesso x Pavuna e B11582 – 778 Pavuna x Cascadura, mas já foram liberados.

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Além da atuação como chefe do tráfico, Santos seria responsável por liderar uma das principais quadrilhas especializadas na prática de roubos de cargas no estado. Ele era considerado pelo Disque Denúncia como um “criminoso de alta periculosidade”. A sua prisão “representa um importante avanço no enfrentamento ao roubo de cargas no Estado do Rio de Janeiro”, de acordo com a PM.

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“A retirada de circulação de integrantes estratégicos dessas organizações criminosas contribui para enfraquecer sua estrutura operacional, interrompendo atividades ilícitas e reduzindo os impactos desse tipo de crime sobre a população, o comércio e o setor logístico fluminense”, acrescentou a corporação.

Outros quatro homens também foram detidos e três fuzis foram apreendidos. A corporação informou, ainda, que criminosos atravessaram a principal via de acesso ao Complexo após as prisões. No momento, policiais do 41º BPM (Irajá) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) reforçam o policiamento no entorno.

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