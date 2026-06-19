Crimes letais em queda em Niterói

A cidade de Niterói apresentou uma redução de 57,14% na letalidade violenta, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Essa categoria reúne quatro crimes: homicídio doloso, morte por intervenção de agente do Estado, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte.

A ocorrência desses casos caiu de sete casos, em maio de 2025, para três no mês passado.

No mesmo período, não houve nenhum registro de roubo de carga, contra um no ano anterior.

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A cidade também não tem nenhuma ocorrência de feminicídio desde fevereiro de 2025.