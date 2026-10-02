Em fevereiro de 1986, o governo federal lançava o Plano Cruzado, que determinou o congelamento geral de preços, salários e câmbio. Inicialmente, a medida conseguiu reduzir a inflação, de 12,5% para 1,4% ao mês, mas, em novembro do mesmo ano, foi preciso lançar o Plano Cruzado II — e, no ano seguinte, a disparada de preços já fazia parte novamente da rotina dos brasileiros, com a inflação superando os 360% no ano.

Foi nesse ambiente de grandes incertezas e riscos que nasceu a Austin Rating, primeira agência de classificação de risco de crédito nacional. Até aquele momento, o país dependia exclusivamente das agências estrangeiras para acessar avaliações de risco.

Desde então, a Austin Rating consolidou sua presença no mercado de classificação de risco de crédito com base em uma atuação pautada por análises independentes, metodologia própria, conhecimento especializado e acompanhamento permanente dos fatores que influenciam o risco de crédito.

A agência acompanhou os momentos decisivos da economia nacional e internacional e suas implicações sobre empresas nacionais e, principalmente, instituições financeiras — é reconhecida pela segurança e independência de suas opiniões. Em 2012, tornou-se a primeira empresa autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a exercer a atividade.

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Independência e conhecimento

Atualmente, a Austin Rating mantém escritórios em São Paulo (SP), Barueri (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Seu comitê é formado exclusivamente por analistas, e as reuniões deliberativas são sempre coordenadas por profissionais com larga experiência na análise de risco. São diferenciais que suportam a atuação da companhia, especialmente diante de um ambiente financeiro cada vez mais dinâmico, complexo e conectado.

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Ao celebrar seus 40 anos, a empresa reconhece a importância das pessoas que tornaram essa história possível: clientes, investidores, parceiros, colaboradores e todos aqueles que confiaram no trabalho de ampliar a compreensão sobre o risco, oferecendo ao mercado uma visão independente sobre os fundamentos econômico-financeiros e os fatores que podem impactar o perfil de crédito e a capacidade de pagamento de empresas, instituições e emissores.

A Austin Rating também olha para o futuro e segue investindo em conhecimento, tecnologia, dados, inovação e inteligência analítica, sempre com foco em independência para analisar, conhecimento para interpretar e responsabilidade para informar.