Covid-19: Rio de Janeiro planeja retomada do turismo

O governador Cláudio Castro se reuniu nesta terça-feira, 3, com os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e do Turismo, Gilson Machado Neto, para discutir a vacinação contra a Covid-19 e a retomada do turismo no estado do Rio de Janeiro.

Queiroga ressaltou que o Estado está seguindo à risca o Plano Nacional de Vacinação (PNI). “Felizmente nos encontramos em um cenário mais positivo, mas não podemos deixar de tomar todos os cuidados. Estamos trabalhando para acelerar a nossa campanha de imunização e a ampliação da capacidade de testagem. Além disso, o governador já nos solicitou doses extras de vacina para o estado”, afirmou.

Castro afirmou que a variante Delta é uma preocupação, “mas estamos trabalhando duro para continuar o processo de vacinação para conter o avanço da Covid-19”.

O governador e o ministro da Saúde falaram também da importância de a população completar o ciclo vacinal. “A segunda dose é fundamental para a saúde de todos. Somente com uma dose não estaremos imunes, a ciência já nos mostrou isso. Contamos com todos para o processo de retomada do nosso estado. Vacinem-se”, pediu o governador.

Turismo seguro

Já o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, falou que o estado é uma das portas de entrada da América Latina para o turismo nacional e internacional. “Estamos trabalhando em conjunto para promovermos um turismo seguro para todos que cheguem ao estado do Rio de Janeiro. Hoje, a situação está sob controle e continuamos atuando de forma preventiva para que o cenário fique cada vez melhor”, avaliou o ministro.

Dados da Secretaria de Estado de Turismo mostram que houve um aumento na procura por regiões do interior do estado neste inverno, saltando de 30% em junho para 60,4% em julho. “O turismo é fundamental para o nosso estado e estamos trabalhando para que a retomada seja feita de forma segura e com responsabilidade, para que todos que venham visitar o Rio de Janeiro sintam-se seguros”, disse Castro.

Com Agência Brasil