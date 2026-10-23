Corregedor do TSE manda Meta e X explicarem tratamentos a candidaturas

O corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou que a Meta e o X apresentem, no prazo de 24 horas, esclarecimentos técnicos sobre a distribuição de conteúdos políticos, a veiculação de anúncios eleitorais e a remoção de publicações.

A medida foi tomada em uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) apresentada pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro (PL) por um suposto favorecimento.

Segundo Cueva, os elementos apresentados justificam a abertura da investigação, mas ainda não permitem comprovar as irregularidades apontadas.

“O recebimento da ação e do aditamento não importa reconhecimento da veracidade das alegações, da ilicitude das condutas ou da responsabilidade dos investigados, matérias que dependerão da instrução probatória”, explicou.

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A Meta também terá que apresentar informações sobre traduções automáticas e buscas de GIFs. Já o X terá de detalhar o funcionamento do Grok, sua ferramenta de inteligência artificial.

Cueva determinou ainda que a Meta submeta à revisão humana, caso ainda não tenha feito, a remoção do episódio mais recente da série Revelando, com o cantor MC Cabelinho.

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A empresa removeu o vídeo sob a alegação de que houve uso de inteligência artificial, o que o canal nega.